političari podijeljeni
Poziv bivšeg ministra na izbore usred rata uznemirio Kijev: "Ne, ne i ne!"
Poziv bivšeg ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova da se pronađe način za održavanje izbora tijekom rata izazvao je burne reakcije u Kijevu. Većina zastupnika zasad odbacuje tu ideju, upozoravajući na ustavna, sigurnosna i logistička ograničenja.
Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na pronalaženje „pravnog, sigurnog i realnog mehanizma“ koji bi Ukrajini omogućio ponovno pokretanje punog demokratskog procesa, unatoč ratu s Rusijom.
Njegov poziv stigao je samo mjesec dana nakon što ga je predsjednik Volodimir Zelenski smijenio s dužnosti, što je izazvalo prosvjede i dodatno pojačalo političke napetosti u zemlji, piše Politico.
Fedorov sada tvrdi da Ukrajina ne smije dopustiti da Rusija odlučuje o tome kada će Ukrajinci ponovno moći birati svoju vlast.
"Demokracija ne može biti talac Rusije. Borimo se upravo zato što želimo ostati slobodna europska država", poručio je bivši ministar.
Zastupnici: Izbori su trenutačno nemogući
Fedorovljev prijedlog, međutim, nije naišao na velik entuzijazam među ukrajinskim parlamentarcima.
Ukrajinska zastupnica Kira Rudik, čelnica liberalne i proeuropske stranke Holos, podsjetila je da ukrajinski ustav ne dopušta održavanje izbora za vrijeme izvanrednog ratnog stanja.
"Izbori se ne mogu održati pod ratnim stanjem", poručila je, upozoravajući da bi pozivi na takav potez mogli dodatno podijeliti zemlju.
Slično razmišlja i zastupnik Mykola Kniazhytskyi iz oporbene stranke Europska solidarnost. Istaknuo je da bi održavanje izbora dok ruske snage svakodnevno izvode napade dronovima i projektilima predstavljalo ogroman sigurnosni i logistički problem.
Zastupnik Yaroslav Zhelezniak bio je još izravniji.
"Ne, ne i ne", napisao je, dodajući da je održavanje izbora trenutačno nerealno, među ostalim upravo zbog ustavnih ograničenja.
Milijuni raseljenih, okupirana područja i ruski napadi
Problem nije samo u zakonskim ograničenjima.
Milijuni Ukrajinaca raseljeni su unutar zemlje ili se nalaze u inozemstvu, dok su dijelovi ukrajinskog teritorija pod ruskom okupacijom. Istodobno, ruski napadi i dalje ugrožavaju infrastrukturu i sigurnost građana.
Dodatni problem predstavlja i pitanje mogućeg ruskog utjecaja na izborni proces.
Ukrajina je predsjedničke izbore trebala održati u ožujku 2024., a parlamentarne u listopadu 2023. godine, no oba su izborna ciklusa odgođena zbog ruske invazije.
Zelenski pod sve većim političkim pritiskom
Poziv na izbore dolazi u trenutku kada u Ukrajini raste nezadovoljstvo zbog korupcijskih skandala i političkih sukoba.
Zastupnik Roman Lozynskyi upozorio je da bi izbori tijekom rata mogli dodatno produbiti podjele u društvu i otvoriti prostor za ruske dezinformacije i manipulacije.
Istodobno, priznaje da je zbog korupcije i pada povjerenja građana sve teže jednostavno odbaciti pitanje izbora.
Ukrajinci se, smatra Lozynskyi, sve više pitaju što je veći rizik – nastavak političkog sustava bez izbora unatoč korupcijskim aferama ili pokušaj održavanja izbora tijekom rata.
Fedorov nije jedini koji zagovara izbore
Bivši ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba, nekada jedan od bliskih Zelenskijevih suradnika, također je podržao ideju održavanja izbora prije završetka rata.
Kuleba upozorava da nitko ne zna kada će rat završiti te postavlja pitanje što bi se dogodilo ako sukob potraje još nekoliko godina.
Prema njegovu mišljenju, ukrajinsko društvo već pokazuje potrebu za novim političkim predstavnicima.
Zelenski zasad nije potpuno isključio mogućnost izbora tijekom rata, ali je ranije isticao da bi za njihovu provedbu bila potrebna opsežna međunarodna pomoć, uključujući potporu Sjedinjenih Država i Europske unije, kako bi se osigurali sigurnost i biračka prava Ukrajinaca u zemlji i inozemstvu.
Rasprava o izborima tako se ponovno našla u središtu ukrajinske politike – ali zasad bez jasnog odgovora na ključno pitanje: može li se demokratski izborni proces sigurno provesti dok ruska invazija i dalje traje?
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