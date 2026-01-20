Černobil bez vanjskog napajanja: Zelenski otkazao dolazak u Davos

Američki i ruski izaslanici razgovarali su u Davosu o mogućem miru u Ukrajini, dok je predsjednik Zelenski otkazao dolazak zbog novih ruskih napada i nestanka struje u Kijevu.
Dvosatni 'konstruktivni' sastanak izaslanika SAD-a i Rusije
Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina održali su u Davosu dvosatni sastanak o mogućem budućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini.
Obje strane razgovore su ocijenile „pozitivnima” i „konstruktivnima”, no bez konkretnih dogovora. Sjedinjene Države istodobno vode odvojene konzultacije s Kijevom i europskim saveznicima.
Ruski izaslanik Kiril Dmitriev izjavio je da „sve više ljudi razumije rusku poziciju”, dok je američki izaslanik Steve Witkoff poručio da je sastanak bio vrlo dobar. Europske zemlje pritom izražavaju zabrinutost da bi Washington mogao tražiti od Ukrajine teritorijalne ustupke, što Kijev odlučno odbacuje.
Air defense missiles are needed daily. Weapons are needed daily. Equipment for recovery and reserves is needed daily. If the Davos format delivers this—real results for Ukraine—Ukraine will be represented there. pic.twitter.com/Z2rRvo4nCy— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2026
Zelenski otkazao dolazak u Davos zbog ruskih napada
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkazao je najavljeni posjet Svjetskom gospodarskom forumu zbog novog vala ruskih napada na Ukrajinu. Zbog udara je velik dio Kijeva ponovno ostao bez struje i grijanja, a nuklearna elektrana Černobil ostala je bez vanjskog napajanja električnom energijom.
Zelenski je poručio da bi odluku o dolasku u Davos promijenio jedino u slučaju da dokumenti o kojima su pregovarali američki i ukrajinski predstavnici budu spremni za potpisivanje.
Rusija kontrolira oko 19 posto Ukrajine, uključujući poluotok Krim koji je anektirala 2014., kao i veći dio istočne regije Donbas, veći dio Hersonske i Zaporiške regije te dijelove četiri druge regije.
Rusija tvrdi da su Krim, Donbas, Herson i Zaporižje sada dijelovi Rusije. Ukrajina kaže da to nikada neće prihvatiti, a gotovo sve zemlje smatraju te regije dijelom Ukrajine.
