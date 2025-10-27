Oglas

Češki predsjednik dao Babišu mandat za sastavljanje nove vlade

author
Hina
|
27. lis. 2025. 16:44
Leader of ANO party Andrej Babis speaks during a press conference after the preliminary results of the parliamentary election, at the party's election headquarters in Prague, Czech Republic
REUTERS

Češki predsjednik Petr Pavel dao je u ponedjeljak mandat za sastavljanje nove vlade Andreju Babišu, čelniku konzervativne stranke ANO koja je pobijedila na parlamentarnim izborima ranije ovog mjeseca.

Od izbora 3. i 4. listopada, ANO razgovara s Motoristima, desnom euroskeptičnom strankom te s anti-EU i anti-NATO krajnje desnim SPD-om s kojima bi zajedno imao 108 od 200 mandata u donjem domu parlamenta.

Stranke dovršavaju sporazum o programu nove vlade koji će vjerojatno dovesti do veće proračunske potrošnje, manje potpore Ukrajini i snažnijem protivljenju migracijskoj i klimatskoj politici EU-a u odnosu na odlazeću vladu desnog centra premijera Petra Fiale.

Milijarder koji je već bio premijer, Andrej Babiš je na X-u napisao da planira formirati vladu do sredine prosinca.

Teme
Andrej Babiš Euroskepticizam Češka

