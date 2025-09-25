Oglas

Magnituda veća od 6

Četiri potresa pogodila sjeverozapad Venezuele

author
Hina
|
25. ruj. 2025. 10:59
Potres Venezuela
AFP / JUAN BARRETO

Četiri potresa su pogodila sjeverozapad Venezuele unutar nekoliko sati kasno u srijedu i rano u četvrtak, uključujući dva magnitude veće od 6 stupnjeva po Richteru, javila je američka geološka služba USGS.

Radi se o plitkim potresima na dubinama između 7,8 i 14 kilometara.

Zasad nije bilo izvješća o žrtvama ili značajnoj šteti.

Savezna država Zulia je naftom bogata pokrajina na Venezuelanskom zaljevu koja graniči s Kolumbijom.

Potresi potres richter venezuela

