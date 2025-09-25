Novi projekti dižu cijene kvadrata diljem Zagreba, evo gdje će najviše eksplodirati

Trešnjevka ostaje najpoželjnija, ali sve nedostupnija. "U zadnjih par godina, cijene su jako narasle. Kupci iz Dalmacije notorno su voljeli ulagati u Trešnjevku, a sada se i to mijenja. Iako cijene kvadrata rastu u cijelom gradu, novogradnja na Trešnjevki sada je i po 6 ili 6 i pol tisuća eura.