Novi projekti dižu cijene kvadrata diljem Zagreba, evo gdje će najviše eksplodirati
I dok zagušenja u prometu ne popuštaju, Trešnjevka i dalje magnetizira kupce dubljeg džepa. U kvartu koji je konstantno na vrhu liste poželjnosti, cijene su otišle toliko visoko da prosječni kupac sve teže može do stana. Kako naglašavaju - gradski infrastrukturni projekti sa sobm povlače i dodatne pogodnosti za građane
Ogroman skok u odnosu od prije dvije godine
Tri poteza koja mijenjaju sliku grada: produženje Kolakove i Branimirove, tramvaj do kampusa na Borongaju preko proširene Vukovarske te Šarengradska s Jarunskim mostom.
O utjecaju na tržište nekretnina za Bauštelu govorili su Dino Banda (Maklen nekretnine) i Andrej Vučković (Eurovilla).
Trešnjevka ostaje najpoželjnija, ali sve nedostupnija. "U zadnjih par godina, cijene su jako narasle. Kupci iz Dalmacije notorno su voljeli ulagati u Trešnjevku, a sada se i to mijenja. Iako cijene kvadrata rastu u cijelom gradu, novogradnja na Trešnjevki sada je i po 6 ili 6 i pol tisuća eura.
U odnosu na stanje prije dvije godine kada se kvadrat kretao između 4 i 4,5 tisuće eura, ovo je ogroman skok pa je i kvart zainteresiranima sve manje priuštiv", kaže Banda.
Kakvi projeti dižu cijene?
Peščenica i Borongaj imaju više prostora i niže cijene od Trešnjevke; Peščenica je skuplja od Dubrave i Sesveta. Cijene dižu projekti poput VMD-a u Darwinovoj i Svetica Residence (do 5.500 €/m²), a Pionir gradi u Lovinčićevoj i Čavićevoj, gdje bi nova tramvajska pruga dodatno podigla vrijednosti.
Uz trasu produženja Kolakove Dubrava je slabije izgrađena i manje popularna, iako povoljnija. "Otkad sam u ovom poslu, često se traži ‘sve samo ne Dubrava’. Istok grada je i dalje jeftiniji, ali i tu cijene rastu.
Recimo da, ako je u Trešnjevki kvadrat u prosjeku 5 tisuća eura, u Dubravi je oko 3.500 eura. Prije dvije ili tri godine, u Dubravi se kvadrat plaćao oko 2 tisuće, ili 2.500 eura, a na Trešnjevci između 3.500 i 4 tisuće. Rast se kretao ovisno o godini", pojašnjava Banda.
Mijenja se i "atraktivnost" određenih kvartova
Zbog manjka ponude kupci se sve češće sele u rubna naselja i okolne gradove. Šarengradska će, po Bandi, najmanje utjecati na stambeno tržište zbog manjka prostora za veće projekte; moguće je širenje poslovnih zona.
Vučković očekuje da će Šarengradska i Jarunski most rasteretiti zapad i potaknuti potražnju te cijene, dok se u Svetoj Klari i Blatu stanovi trenutno prodaju oko 3.000 €/m².
Učinak nove tramvajske zone
Za Borongaj i Peščenicu očekuje se snažan učinak nove tramvajske zone. Naime, poznavatelji tržišta procjenjuju potencijalno poskupljenje na čak 15–20 posto.
Primjeri: kuća u Borongajskom lugu s ~290.000 € mogla bi rasti na ~330.500–350.000 €, četverosoban stan s ~220.000 € na ~253.000–260.000 €.
"Tramvajski koridori tradicionalno povećavaju pristupačnost i vrijednost nekretnina što je vidljivo u naseljima poput Prečko, Vrbani, Jarun, Maksimir. Kuće i stanovi u tramvajskim zonama su poželjniji zbog praktičnosti i mobilnosti.
Produženje Kolakove i urbanizacija istoka
Velika ulaganja u gradsku infrastrukturu za sobom automatski povlače dodatne pogodnosti za građane", dodaje agent Euroville.
Produženje Kolakove uz spajanje na Branimirovu moglo bi najviše ubrzati urbanizaciju istoka (Dubrava, Sesvete) i podići cijene s današnjih ~2.200 €/m².
