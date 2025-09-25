Oglas

JULIE WARD

Laburistica i bivša EU zastupnica o stanju u Europi: "Zastrašujuće. Sada nije vrijeme da stojimo sa strane"

N1 Info
25. ruj. 2025. 09:30
Julie Ward
N1

Laburistička političarka i bivša britanska članica Europskog parlamenta Julie Ward gostovala je u Novom danu. O stanju demokracije, civilnog društva i ljudskih prava na razini EU-a razgovarala je s našim Hrvojem Krešićem

Sjednica Opće skupština UN-a u tijeku je, a situacija u svijetu i Europi - sve je gora.

Opadanje razine ljudskih prava

"Mnogo smo razgovarali o civilnom društvu kad sam bila zastupnica od 2014. do 2020. i sada, nakon pet godina, situacija je gora", smatra Julie Ward i ističe da je već tada smanjenje određenih demokratskih vrijednosti bilo više nego vidljivo.

"Smanjivala se razina vrijednosti demokracije, slobode medija, ograničavanje rasprava vezane uz rodnu ravnopravnost i demokratska prava", ističe Ward ne pretjerano optimistično.

Mišljenja je da se civilno društvo moralo "mnogo snažnije boriti" za zagovaranje interesa na europskoj razini.

Julie Ward
N1

Novac = utjecaj

Dodaje i "da oni koji imaju novac - ima i utjecaj."

"Ako ste civilno društvo koja zagovara demokraciju, poštenje i borbu protiv siromaštva, a za te je organizacije uvijek bilo mnogo teže čuti. Dolazim iz aktivizma vezanog uz obrazovanje i kulturu, uz mlade", govori Ward koja je ujedno i sudionica konferencije u organizaciji Foruma civilnog društva koji se trenutačno održava u Zagrebu.

U sklopu iste, također je organizirana i izložba koja objedinjuje ukrajinske umjetnike i kustose. "To nam pomaže da podignemo vidljivost u kontinuiranoj borbi ukrajinskog naroda", podcrtava.

U fokusu su ljudska, osobito građanska prava, a glavni smjer djelovanja je razmjena iskustva iz više područja. Najbitniji segment je multilateralizam, kao i održivi razvoj UN-a. Naglašava i da su i rodna ravnopravnost kao i LGBTQ+ prava - također pod napadom.

Europa kao lučonoša

Europa je oduvijek bila lučonoša građanskih i ljudskih prava. Što se dogodilo i kako ocjenjuje današnju situaciju? "Vrlo zastrašujuće. Ja se naprosto moram boriti za ljudska prava. Sada nije vrijeme da se sve promatra sa strane - sada se morate uključiti i angažirati, a mladi moraju shvatiti da imaju utjecaj i da mogu nešto učiniti", govori laburistica.

"Kada pogledamo radnička, sindikalna, ženska i LGBTQ+ prava - ako ne budemo oprezni, netko će ih pokušati oduzeti. Zabrinjava činjenica da je Europa bila zaštitnica liberalnih vrijednosti, a odjednom imate članice EU-a koje ne samo da ne poštuju ta prava, već ih pokušavaju i oduzeti", podcrtava.

Kad je završio njen mandat kao europarlamentarke, je kako kaže, pokušala naći "gdje bi mogla biti korisna."

"Imala sam adresar brojnih kolega iz drugih vlada - mogla sam ih nazvati i pomoći sa zagovaranjem civilnog društva na europskoj razini - kako se izboriti za argumente, prava i ideale. Ako želite privući pozornost političara - morate im dati papir formata A4, a ne knjigu jer je - neće pročitati", zaključuje Julie Ward.

Naglašava da je jedna stvar najbitnija - "stalno ponavljati istu stvar. To je najvažnije - biti uporan u slanju svoje poruke u vezi tema do koje vam je stalo".

O neovisnim medijima

Govoreći o medijskim slobodama, napominje da su oni neodvojivi od ljudskih prava.

"Zdrava demokracija treba neovisne medije, no imamo negativne aktere. Imamo velike medijske organizacije koje su u dosluhu s državom i ne zanima ih previše predstavljanje uravnotežene slike ili činjenica. Oni agitiraju napadački stav u vezi nekih tema, to se dogodilo i u slučaju Brexita. Širile su se doslovne laži koje su godinama ostale u javnosti.

Ta mišljenja se postupno šire, ne preko noći. Stoga moramo braniti pravo novinara da izvještavaju o određenim stvarim bez da se boje za svoje poslove, ali i - živote," rekla je Ward.

Teme
civilno društvo demokracija demokratske vrijednosti julie ward laburisti ljudska prava sloboda medija

