Europa je oduvijek bila lučonoša građanskih i ljudskih prava. Što se dogodilo i kako ocjenjuje današnju situaciju? "Vrlo zastrašujuće. Ja se naprosto moram boriti za ljudska prava. Sada nije vrijeme da se sve promatra sa strane - sada se morate uključiti i angažirati, a mladi moraju shvatiti da imaju utjecaj i da mogu nešto učiniti", govori laburistica.