Oglas

Britanski monarh

Charles III. najavio posjet Vatikanu: Papa i kralj će moliti zajedno

author
Hina
|
17. lis. 2025. 18:22
princ charles, camilla, kralj charles iii, krunidba
Yui Mok / POOL / AFP

Kralj Charles III. i kraljica Camilla posjetit će Vatikan 22. i 23. listopada kako bi se sastali s papom Lavom XIV., objavila je Buckinghamska palača u petak.

Oglas

Bit će to prvi susret Charlesa III. i Camille s novim papom koji je u svibnju naslijedio papu Franju. Lav XIV. i britanski monarh zajedno će proslaviti Jubilej ili Svetu godinu Katoličke crkve koja se održava svakih 25 godina i privlači milijune hodočasnika u Vatikan.

Ovaj posjet "obilježit će važan trenutak u odnosima između Katoličke crkve i Engleske (anglikanske) crkve (...), ilustrirajući ekumenski rad koji su poduzeli", navodi se u priopćenju palače.

Charles III. (76), koji se još uvijek liječi od raka, i Lav XIV. molit će zajedno tijekom ekumenske službe u Sikstinskoj kapeli. Ta će služba posebno ilustrirati predanost dvojice čelnika "zaštiti prirode i njihovu brigu za okoliš", navodi se u priopćenju.

Kraljevski par također će prisustvovati još jednoj ekumenskoj vjerskoj službi u Bazilici svetog Pavla izvan zidina u Rimu.

Charles i Camilla privatno su se sastali s prethodnikom Lava XIV., papom Franjom, 9. travnja u Vatikanu, 12 dana prije njegove smrti, na marginama državnog posjeta Italiji.

Prije svoje krunidbe u svibnju 2023., Charles III. već je pet puta posjetio Vatikan kao princ od Walesa i sastao se s trojicom papa (Franjom, Benediktom XVI. i Ivanom Pavlom II.).

Teme
camilla charles III. kralj charles papa Lav

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ