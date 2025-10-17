Charles III. najavio posjet Vatikanu: Papa i kralj će moliti zajedno

Kralj Charles III. i kraljica Camilla posjetit će Vatikan 22. i 23. listopada kako bi se sastali s papom Lavom XIV., objavila je Buckinghamska palača u petak.
Bit će to prvi susret Charlesa III. i Camille s novim papom koji je u svibnju naslijedio papu Franju. Lav XIV. i britanski monarh zajedno će proslaviti Jubilej ili Svetu godinu Katoličke crkve koja se održava svakih 25 godina i privlači milijune hodočasnika u Vatikan.
Ovaj posjet "obilježit će važan trenutak u odnosima između Katoličke crkve i Engleske (anglikanske) crkve (...), ilustrirajući ekumenski rad koji su poduzeli", navodi se u priopćenju palače.
Charles III. (76), koji se još uvijek liječi od raka, i Lav XIV. molit će zajedno tijekom ekumenske službe u Sikstinskoj kapeli. Ta će služba posebno ilustrirati predanost dvojice čelnika "zaštiti prirode i njihovu brigu za okoliš", navodi se u priopćenju.
Kraljevski par također će prisustvovati još jednoj ekumenskoj vjerskoj službi u Bazilici svetog Pavla izvan zidina u Rimu.
Charles i Camilla privatno su se sastali s prethodnikom Lava XIV., papom Franjom, 9. travnja u Vatikanu, 12 dana prije njegove smrti, na marginama državnog posjeta Italiji.
Prije svoje krunidbe u svibnju 2023., Charles III. već je pet puta posjetio Vatikan kao princ od Walesa i sastao se s trojicom papa (Franjom, Benediktom XVI. i Ivanom Pavlom II.).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
