Papa Lav objavio svoj prvi važan dokument, evo što traži od katolika
Papa Lav XIV je u svom prvom važnom dokumentu, objavljenom u četvrtak, pozvao katolike svijeta da pomognu imigrantima, pozivajući se u tekstu na jednu od najsnažnijih kritika pokojnog pape Franje na račun protuimigracijske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa.
U središtu su dokumenta, poznatog kao apostolska pobudnica, potrebe najsiromašnijih u svijetu, s pozivom na promjene sustava globalnog tržišta kako bi se smanjio sve veći problem nejednakosti i pomoglo ljudima koji žive od jedne plaće do druge.
Tekst od 104 stranice započeo je kao pisani projekt pape Franje, koji ga nije uspio dovršiti prije svoje smrti u travnju ove godine, nakon 12 godina vođenja globalne Crkve od 1,4 milijarde ljudi. Završio ga je Lav, prvi američki papa.
"Sretan sam što ovaj dokument mogu učiniti svojim, dodajući neka razmišljanja, i objaviti ga na početku vlastitog pontifikata“, piše Lav u uvodniku teksta.
Izabran u svibnju nakon smrti Franje, Lav se pokazao mnogo rezerviraniji od svog prethodnika koji je često kritizirao Trumpovu administraciju. No, Lav je posljednjih tjedana pojačao svoje neodobravanje, izazivajući žestoke reakcije nekih istaknutih konzervativnih katolika, navodi Reuters.
"Crkva, poput majke, prati one koji hodaju", piše Papa u dokumentu pod naslovom "Dilexi te" (Volim te).
"Ona zna da u svakom odbijenom migrantu sam Krist kuca na vrata zajednice. Gdje svijet vidi prijetnje, (Crkva) vidi djecu; gdje se grade zidovi, ona gradi mostove", rekao je Lav, pozivajući se na Franjinu kritiku Trumpa iz 2016. kada je "nekršćanskim ocijenio predsjednikov plan da izgradi zid na granici SAD-a i Meksika.
Bijela kuća je odgovorila da je Trump izabran na temelju svojih brojnih obećanja, uključujući i deportaciju "kriminalnih ilegalnih imigranata".
Lav u dokumentu piše da bi broj ljudi koji žive u siromaštvu trebao stalno opterećivati našu savjest.
"Ne nedostaje teorija koje pokušavaju opravdati trenutno stanje stvari ili objasniti da ekonomsko razmišljanje zahtijeva da čekamo da nevidljive tržišne sile sve riješe", navodi se u apostolskoj pobudnici.
"Siromašnima se obećava samo nekoliko 'kapljica' koje će polako kapati, dok sljedeća globalna kriza ne vrati stvari na staro", upozorava Lav.
"Vratiti moralno i duhovno dostojanstvo"
Dokument pokazuje da Lav dijeli neke Franjine prioritete, često kritiziravši globalni tržišni sustav kao indiferentan prema najranjivijima.
"Iluzija sreće proizašla iz udobnog života gura mnoge ljude prema viziji života usmjerenoj na akumulaciju bogatstva i društvenog uspjeha pod svaku cijenu, čak i na štetu drugih", stoji u tekstu. „
"Ili ćemo vratiti svoje moralno i duhovno dostojanstvo ili padamo u septičku jamu", istaknuo je Lav.
Ono na što Papa potiče jest "promjena mentaliteta", kako bi se dostojanstvo svake ljudske osobe "poštovalo sada, a ne sutra".
U nekim kršćanskim skupinama, primjećuje papa Lav, uopće nema zauzimanja za najugroženije.
Budite oprezni, upozorava, jer "postoji neraskidiva veza između naše vjere i siromašnih". Opasnost je, dakle, "raspad” ili "duhovna svjetovnost".
Kao protuteža toj ravnodušnosti, nastavlja Papa, postoji svijet svetih, blaženih i misionara.
Papa citira svetoga Franju Asiškoga, Majku Tereziju, svetog Augustina koji je govorio: "Tko kaže da ljubi Boga i nema suosjećanja za potrebite, laže", i brojne druge. Potom podsjeća na rad redovničkih redova za bolesne, za prihvat siročadi, udovica i prosjaka te za oslobađanje žrtava ropstva.
