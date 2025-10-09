Papa Lav objavio svoj prvi važan dokument, evo što traži od katolika

"Ona zna da u svakom odbijenom migrantu sam Krist kuca na vrata zajednice. Gdje svijet vidi prijetnje, (Crkva) vidi djecu; gdje se grade zidovi, ona gradi mostove", rekao je Lav, pozivajući se na Franjinu kritiku Trumpa iz 2016. kada je "nekršćanskim ocijenio predsjednikov plan da izgradi zid na granici SAD-a i Meksika.