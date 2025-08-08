CNN: Ovo je pet scenarija za kraj rata u Ukrajini. Samo je jedan loš za Putina

U ovom scenariju, vojna pomoć SAD-a i Europe omogućuje Ukrajini da smanji gubitke na bojišnici, što bi prisililo Putina da zatraži pregovore jer njegova vojska ponovno ne uspijeva ostvariti zadane ciljeve. Iako bi neki gradovi mogli pasti, rusko napredovanje bi se usporilo, a Kremlj bi počeo osjećati posljedice sankcija i pregrijavanja gospodarstva.