Rijeka
Moguće poskupljenje studentskih domova u ovom gradu. Cijena se nije mijenjala više od desetljeća
Prihvati li u rujnu Senat Sveučilišta u Rijeci prijedlog Studentskog centra, s novom akademskom godinom poskupjet će studentski smještaj u dva naselja.
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Iako ravnatelj Studentskog centra Goran Manestar trenutačno ne želi iznositi o kolikom će se poskupljenju raditi, tvrdi da će i nakon podizanja cijena riječki studentski smještaj biti najjeftiniji u državi.
"Uoči sjednice Senata treba održati i sastanak sa studentskim predstavnicima kojima želimo predočiti našu analizu.
Ono što mogu reći je da je od 2018. godine studentska satnica porasla za 130 posto, inflacija je bila viša od 30 posto, a naše cijene smještaja stoje na istoj razini sve to vrijeme.
Stav je da je to neodrživo i da gubitak treba smanjiti na nulu. Svi su studentski centri zadnjih godina mijenjali cijene.
Ne mogu prije odluke Senata iznositi o kolikoj se korekciji radi, ali sigurno je da Rijeka sada ima najnižu cijenu studentskog smještaja te da će i nakon povećanja ona i dalje biti najniža", objašnjava Manestar novinarki Novog lista Ingrid Šestan Kučić.
U Zagrebu skuplje
U praksi to znači da trenutačno studenti smješteni u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić na Podmurvicama za smještaj mjesečno izdvajaju od 51,10 do 53,09 eura, ovisno o tome u kakvoj su sobi smješteni. Studenti u Studentskom naselju Trsat plaćaju 73,99 eura mjesečno.
Za razliku od riječkog Studentskog centra koji više od desetljeća nije korigirao cijenu smještaja, zagrebački već treću godinu zaredom podiže cijene koja ide i do 117 eura mjesečno za dvokrevetnu, odnosno 139 eura za jednokrevetnu sobu.
U Rijeci je najveći broj studenata, njih 644, smješten na Trsatu, dok naselje Ivan Goran Kovačić može primiti 606 studenata.
Interes za najpovoljniji smještaj u Hrvatskoj svake je godine velik, a tako je i ove godine.
Iako je natječaj za smještaj tek zaključen te se točni podaci još ne znaju, Manestar kaže da je zaprimljen velik broj molbi studenata.
"Broj prijava je na razini prijašnjih godina. Dakle, za 1.250 mjesta stiglo je nešto više od 2.100 prijava. Možda nekih šezdesetak manje nego lani, a to je u skladu s općenitim padom broja studenata", kaže ravnatelj.
Novi paviljon
Za jedan krevet u jednom od dva naselja u pravilu se svake godine natječe dvoje studenata, a taj će pritisak blago ublažiti izgradnja novog paviljona na Trsatu s 284 ležaja.
Natječaj za izvođača radova za taj objekt upravo je okončan, a predviđa se da će studenti useliti na jesen 2028. godine.
Tko je za iduću akademsku godinu ostvario pravo smještaja u jednom od dva studentska naselja, znat će se do 10. kolovoza, a svi studenti koji nisu uspjeli dobiti smještaj u domu, imat će mogućnost ostvariti pravo na subvencionirano stanovanje kod privatnog stanodavca.
To pravo neće moći ostvariti studenti koji se nisu prijavili na natječaj za dom, kao ni studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka, ali ga nisu prihvatili.
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