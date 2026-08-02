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Wildberries

VIDEO / Stotine ukrajinskih dronova nad Rusijom: Pogođeno veliko skladište, ima mrtvih

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Hina
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02. kol. 2026. 09:54
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Rusija
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U ukrajinskim napadima dronovima ubijeno je najmanje dvoje ljudi u regijama uz rusku rijeku Volgu tijekom noći, a među pogođenim ciljevima je skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine, rekli su regionalni dužnosnici u nedjelju.

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Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je oborilo 635 ukrajinskih dronova tijekom noći.

Kijevski dronovi napali su skladište Wildberriesa u Samarskoj regiji, rekao je regionalni guverner Vjačeslav Fedoriščev. Dodao je da se informacije o mogućim žrtvama još uvijek utvrđuju.

Ukrajinske snage udaraju sve dublje unutar Rusije dok pojačavaju napade na gospodarske i energetske ciljeve, nadajući se da će potkopati sposobnost Moskve u vođenju rata u Ukrajini koji traje više od četiri godine. Napale su oko dvanaest lokacija Wildberriesa od 18. srpnja u nastojanju da poremete poslovanje tvrtke, ključnog čimbenika potrošačkog gospodarstva koji se često opisuje kao ruski Amazon.

U napadu na stambenu zgradu u susjednoj Saratovskoj regiji poginulo je dvoje ljudi u gradu Engelsu, rekao je guverner Roman Busargin. Civilna infrastruktura oštećena je i u Engelsu i u gradu Saratovu, rekao je.

I grad Saratov, gdje se nalazi velika naftna rafinerija, i Engels, dom vojne zrakoplovne baze, posljednjih su godina meta opetovanih ukrajinskih napada.

Ukrajina se još nije oglasila o napadima.

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Teme
energetski i vojni ciljevi napadi na rusiju oštećenja infrastrukture ukrajinski napadi dronovima

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