VIDEO / Stotine ukrajinskih dronova nad Rusijom: Pogođeno veliko skladište, ima mrtvih

Ukrajinske snage udaraju sve dublje unutar Rusije dok pojačavaju napade na gospodarske i energetske ciljeve, nadajući se da će potkopati sposobnost Moskve u vođenju rata u Ukrajini koji traje više od četiri godine. Napale su oko dvanaest lokacija Wildberriesa od 18. srpnja u nastojanju da poremete poslovanje tvrtke, ključnog čimbenika potrošačkog gospodarstva koji se često opisuje kao ruski Amazon.