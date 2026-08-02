Wildberries
VIDEO / Stotine ukrajinskih dronova nad Rusijom: Pogođeno veliko skladište, ima mrtvih
U ukrajinskim napadima dronovima ubijeno je najmanje dvoje ljudi u regijama uz rusku rijeku Volgu tijekom noći, a među pogođenim ciljevima je skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine, rekli su regionalni dužnosnici u nedjelju.
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Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je oborilo 635 ukrajinskih dronova tijekom noći.
Kijevski dronovi napali su skladište Wildberriesa u Samarskoj regiji, rekao je regionalni guverner Vjačeslav Fedoriščev. Dodao je da se informacije o mogućim žrtvama još uvijek utvrđuju.
Ukrajinske snage udaraju sve dublje unutar Rusije dok pojačavaju napade na gospodarske i energetske ciljeve, nadajući se da će potkopati sposobnost Moskve u vođenju rata u Ukrajini koji traje više od četiri godine. Napale su oko dvanaest lokacija Wildberriesa od 18. srpnja u nastojanju da poremete poslovanje tvrtke, ključnog čimbenika potrošačkog gospodarstva koji se često opisuje kao ruski Amazon.
❗️Today in the morning, 🇺🇦Ukrainian drones successfully attacked the Wildberries logistics center in 🇷🇺Novosemeykino (Samara Oblast).— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 2, 2026
The logistics complex with an area of 178,600 m² is one of the company’s key hubs in the Volga region. The center handles the distribution and… pic.twitter.com/bfXhrHSes6
U napadu na stambenu zgradu u susjednoj Saratovskoj regiji poginulo je dvoje ljudi u gradu Engelsu, rekao je guverner Roman Busargin. Civilna infrastruktura oštećena je i u Engelsu i u gradu Saratovu, rekao je.
I grad Saratov, gdje se nalazi velika naftna rafinerija, i Engels, dom vojne zrakoplovne baze, posljednjih su godina meta opetovanih ukrajinskih napada.
Ukrajina se još nije oglasila o napadima.
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