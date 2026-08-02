Španjolska postavlja plutajuću barijeru u Ceuti: Broj mrtvih raste, EU saziva hitan sastanak

Govoreći iz Ceute, Grande-Marlaska je novinarima rekao da je Španjolska uvelike uspostavila red u roku od 24 sata, ali je upozorio da kriza još nije formalno gotova i da će pojačani policijski i vojni angažman ostati koliko god bude potrebno, iako su noćni prelasci pali na otprilike nulu.