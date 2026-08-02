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Toplinski val

Crveni alarm za velik dio Hrvatske: Evo gdje će biti najgore

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N1 Info
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02. kol. 2026. 10:24
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Toplinski val
Igor Soban/PIXSELL/DHMZ

Sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni, prognoza je DHMZ-a za nedjelju.

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Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 °C.

DHMZ
DHMZ

Crveni meteoalarm upaljen je u nedjelju za zagrebačku, kninsku, riječku, splitsku, dubrovačku regiju. Narančasto upozorenje izdano je za osječku i karlovačku regiju, a za gospićku regiju žuto upozorenje.

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dhmz toplinski val

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