sudjelovalo jedno vozilo
Prometna nesreća na A3: Ima ozlijeđenih
U nedjelju u 7:23 na autocesti A3, na 179. kilometru sjeverne kolničke trake, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama u kojoj je sudjelovalo jedno vozilo.
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Ozlijeđene osobe vozilima Hitne medicinske pomoći prevezene su u Opću bolnicu Slavonski Brod i Opću bolnicu Nova Gradiška radi pružanja liječničke pomoći.
Promet na navedenoj dionici autoceste A3 odvija se usporeno uz regulaciju prometa. Na mjestu događaja u tijeku je obavljanje očevida, javlja Dnevnik.hr.
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