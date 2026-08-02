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sudjelovalo jedno vozilo

Prometna nesreća na A3: Ima ozlijeđenih

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N1 Info
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02. kol. 2026. 09:19
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Prometna nesreća
Luka Batelic/PIXSELL/Ilustracija

U nedjelju u 7:23 na autocesti A3, na 179. kilometru sjeverne kolničke trake, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama u kojoj je sudjelovalo jedno vozilo.

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Ozlijeđene osobe vozilima Hitne medicinske pomoći prevezene su u Opću bolnicu Slavonski Brod i Opću bolnicu Nova Gradiška radi pružanja liječničke pomoći.

Promet na navedenoj dionici autoceste A3 odvija se usporeno uz regulaciju prometa. Na mjestu događaja u tijeku je obavljanje očevida, javlja Dnevnik.hr.

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Teme
a3 ozlijeđene osobe očevid prometna nesreća

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