Danci se oglasili nakon sastanka o Grenlandu u Washingtonu

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen izjavio je u četvrtak da je "malo optimističniji" nakon pokretanja tehničkih razgovora sa Sjedinjenim Državama o Grenlandu.
"Održali smo jučer u Washingtonu prvi sastanak na razini visokih dužnosnika o pitanju Grenlanda", rekao je novinarima prije početka sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Bruxellesu.
Stvari "nisu riješene", ali "prošlo je dobro, u vrlo konstruktivnom ozračju i tonu", naglasio je, dodajući da su planirani daljnji sastanci.
"Danas sam malo optimističniji nego prije tjedan dana", rekao je.
Ovi razgovori između Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Država dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planova da silom preuzme arktički teritorij. Grenland je pod suverenitetom Danske, članice EU-a i NATO-a.
Trumpove prijetnje u vezi s Grenlandom izazvale su jednu od najozbiljnijih kriza u povijesti Sjevernoatlantskog saveza od njegova osnutka 1949. godine.
Američki čelnik je, međutim, naznačio da je prošli tjedan na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu u Švicarskoj postigao okvirni sporazum o Grenlandu s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
No, pojavilo se malo konkretnih detalja o sadržaju ovog sporazuma. Danska i Grenland do sada su odbili bilo kakav prijenos suvereniteta, tvrdeći da arktički teritorij nije na prodaju.
"To sam izjavio u više navrata, svakako dijelimo sigurnosne zabrinutosti Sjedinjenih Država u vezi s Arktikom i to je pitanje koje želimo riješiti bliskom suradnjom", potvrdio je Rasmussen.
Američki državni tajnik Marco Rubio izrazio je u srijedu uvjerenje da se u vezi s Grenlandom može pronaći rješenje zadovoljavajuće za "sve".
"Bit će tehničkih sastanaka između nas i naših partnera na Grenlandu i u Danskoj o ovom pitanju i vjerujem da smo uspostavili proces koji će dovesti do pozitivnog ishoda za sve", rekao je Rubio pred Odborom za vanjske odnose Senata.
Donald Trump redovito tvrdi da je kontrola nad Grenlandom ključna za sigurnost SAD-a i optužuje Dansku, a šire gledano i Europljane, da nisu adekvatno zaštitili ovaj strateški teritorij od ambicija Rusije i Kine.
