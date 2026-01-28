Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen upozorio je da će demokratske vrijednosti i teritorijalni integritet voditi razgovore njegove zemlje sa Sjedinjenim Državama o bilo kakvom budućem dogovoru vezanom uz Arktički otok.
„Imamo neke crvene linije koje ne možemo prijeći, ali iz grenlandske perspektive pokušat ćemo postići nekakav sporazum“, rekao je uz dansku premijerku Mette Frederiksen u Parizu. „Sjedinjenim Državama surađujemo već dugi niz godina.“
Napetosti između Europe i SAD-a splasnule su nakon što se predsjednik Donald Trump, čini se, povukao od prijetnji o preuzimanju samoupravnog danskog teritorija. Umjesto toga, rekao je da je postignut okvir za postizanje sporazuma s Grenlandom tijekom razgovora prošlog tjedna s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom u Švicarskoj, piše Politico.
„Danska je suverena država i jedno je od temeljnih demokratskih pravila i vrijednosti da se teritorijalni integritet mora poštovati“, rekla je Frederiksen tijekom konferencije na Institutu Sciences Po u Parizu. „I uz to — ne prijeti se savezniku.“
Frederiksen i Nielsen nalaze se u Parizu zbog sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, nakon što su u utorak održali razgovore s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.
Nielsen je iznio tmurnu sliku grenlandske perspektive dok se razgovori sa SAD-om nastavljaju.
„Pod pritiskom smo, ozbiljnim pritiskom… kao grenlandski čelnici moramo se nositi s ljudima koji su uplašeni i zabrinuti“, rekao je.
„Zamislite da živite u miru, da ste lojalan partner, lojalan savezu… a onda neki od vaših partnera govore o uzimanju, stjecanju i ne isključuju uporabu oružja“, dodao je.
Frederiksen je također upozorila da Europljani trebaju gledati dalje od Grenlanda i razmotriti širu sliku promjenjivog odnosa Washingtona prema kontinentu.
