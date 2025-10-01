Oglas

Mette Frederiksen

Danska premijerka: EU u najtežoj situaciji od Drugog svjetskog rata

Hina
01. lis. 2025. 16:50
Mette Frederiksen
via REUTERS / Thomas Traasdahl

Europa se nalazi u najtežoj situaciji nakon Drugog svjetskog rata, ocijenila je u srijedu danska premijerka Mette Frederiksen, domaćica neformalnog samita Europske unije.

“Kad danas gledam Europu, mislim da prolazimo kroz najtežu i najopasniju situaciju od kraja Drugog svjetskog rata”, rekla je Frederiksen prije početka sastanka u Kopenhagenu.

Dodala je da se protiv Europe vodi hibridni rat. “Samo je jedna zemlja spremna ugroziti nas, a to je Rusija, stoga nam treba snažan odgovor”, dodala je.

Glavne teme samita su sigurnost i obrana, uključujući obranu od dronova, pomoć Ukrajini i migracije. 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da Rusija testira EU i želi “posijati razdor i strah u naša društva". "Nećemo to dopustiti", istaknula je.


Francuski predsjednik Emmanuel Macron ne govori o radu, nego o sukobu s Rusijom: “Mi smo u sukobu s Rusijom koja je već nekoliko godina agresivna u području informiranja, uključujući i tijekom izbora i koja pojačava kibernetičke napade”, rekao je Macron.

U pogledu jačanja obrambenih sposobnosti, EU ima četiri prioriteta: obranu svemira, jačanje istočnog krila, raketnu obranu i zaštitu od dronova.

To će biti tema i na redovitom sastanku na vrhu 23. listopada u Bruxellesu, a prije toga Europska komisija bi trebala predložiti vremenski plan za provedbu prioriteta.

Teme
Mette Frederiksen danska eu europska unija kopenhagen rusija

