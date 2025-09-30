Jedno od ključnih pitanja s tim vezi je i obnavljanje režima sankcija svakih šest mjeseci, za što je uvijek potrebna jednoglasna odluka svih država članica. Samo jedna članica stavljanjem veta na produljenje sankcija može dovesti u pitanje cijeli plan, jer u slučaju da se sankcije ne produlje ruska imovina se automatski odmrzava. Stoga se očekuje rasprava o mogućnosti da se u odlučivanju o režimu sankcija prijeđe na kvalificiranu većinu umjesto jednoglasnosti.