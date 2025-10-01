Piletić objavio koliko će iznositi godišnji dodatak za umirovljenike

"Ove godine u prosincu bit će isplaćen prvi trajni jednokratni dodatak na mirovinu koji će biti vezan uz godine mirovinskog staža i Vlada će predložiti na svojoj sjednici, a to smo predstavili i našim partnerima u saborskoj većini i stranci umirovljenika, da on iznosi šest eura po godini staža", izvijestio je Piletić na konferenciji za medije u povodu Međunarodnog dana starijih osoba.