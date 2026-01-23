Oglas

Mette Frederiksen

Danska premijerka iz Grenlanda: Nalazimo se u ozbiljnoj situaciji. Svi to mogu vidjeti

N1 Info
23. sij. 2026. 21:15
Mette Frederiksen
Mads Claus Rasmussen/via REUTERS

Danska premijerka Mette Frederiksen boravi u posjetu glavnom gradu Grenlanda, Nuuku, gdje će razgovarati s čelnikom tog teritorija Jensom-Frederikom Nielsenom, nakon burnog tjedna u kojem je američki predsjednik Donald Trump povukao prijetnje o prisilnom preuzimanju arktičkog otoka i pristao na daljnje pregovore.

Napetosti su se posljednjih nekoliko tjedana opasno povećavale, sve do iznenađujućeg preokreta u srijedu, kada je Trump iznenada isključio vojnu akciju i povukao prijetnje uvođenjem carina prema nekoliko europskih saveznika.

Trump je na društvenim mrežama objavio da je postignut "okvir budućeg dogovora u vezi s Grenlandom“, nakon njegova sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

Međutim, objavljeno je vrlo malo pojedinosti, pa se postavljaju pitanja o tome što je točno dogovoreno između američkog predsjednika i glavnog tajnika NATO-a.

Danska premijerka doputovala je izravno iz Bruxellesa, gdje se u petak ujutro sastala i s Rutteom. Prema Rutteovoj objavi na platformi X, dogovorili su se "ojačati odvraćanje i obranu na Arktiku“, piše BBC.

Po slijetanju u zračnu luku Nuuk, Frederiksen je na pisti dočekao Nielsen, koji ju je zagrlio.

"Prije svega sam danas na Grenlandu kako bih pokazala snažnu dansku potporu grenlandskom narodu“, rekla je novinarima. "Ovo je vrlo teško razdoblje i svi to mogu vidjeti.“

"Nalazimo se u ozbiljnoj situaciji. Svi to mogu vidjeti. Sada postoji diplomatski i politički put kojim ćemo krenuti“, dodala je. Rekla je da je njezin posjet „radni“, s ciljem pripreme "sljedećih koraka“.

Teme
Grenland Mette Frederiksen

