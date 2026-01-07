Danska vojska ima spreman odgovor ako započne invazija na Grenland

Direktiva propisuje da se danske vojne postrojbe moraju odmah suprotstaviti napadu, bez čekanja dodatnih zapovijedi kako bi se osiguralo vrijeme za mobilizaciju. U obrani sudjeluju i policija te Domobranska garda, čiji se pripadnici moraju javiti na dužnost. Dokument također navodi da vojnici ne smiju slijediti zapovijedi vlasti koje su pale pod kontrolu neprijatelja, piše Euractiv, a prenosi Dnevnik.hr.