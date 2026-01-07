Danska vojska ima spreman odgovor ako započne invazija na Grenland

Kopenhagen je potvrdio da danske oružane snage imaju zapovijed suprotstaviti se svakoj vojnoj invaziji na Grenland što bi moglo. Time se otvara mogućnost izravnog sukoba dviju saveznica u NATO-u.
Danska vojska ima trajnu zapovijed da se suprotstavi svakom oružanom pokušaju zauzimanja Grenlanda, a ona se temelji na kraljevskom dekretu iz doba Hladnog rata koji je i dalje na snazi. Primjenu su potvrdili i dansko zapovjedništvo obrane i Ministarstvo obrane.
Potvrda iz Kopenhagena uslijedila je nakon što je Bijela kuća u utorak ponovno poručila da vojna opcija za preuzimanje Grenlanda, autonomnog teritorija pod suverenitetom Danske, i dalje "ostaje na stolu".
Direktiva iz 1952. godine, čiji je cilj bio spriječiti da danska vojska ikada više bude zatečena nespremna nakon što je Danska okupirana u Drugom svjetskom ratu, nalaže da se danske snage moraju odmah angažirati ako nacionalni teritorij ili danske postrojbe u inozemstvu budu napadnuti, čak i bez formalne objave rata.
Direktiva propisuje da se danske vojne postrojbe moraju odmah suprotstaviti napadu, bez čekanja dodatnih zapovijedi kako bi se osiguralo vrijeme za mobilizaciju. U obrani sudjeluju i policija te Domobranska garda, čiji se pripadnici moraju javiti na dužnost. Dokument također navodi da vojnici ne smiju slijediti zapovijedi vlasti koje su pale pod kontrolu neprijatelja, piše Euractiv, a prenosi Dnevnik.hr.
Izjava Bijele kuće o preuzimanju Grenlanda uslijedila je nakon što je sedam europskih zemalja, među njima Francuska, Njemačka i Danska, pozvalo Washington da poštuje suverenitet Grenlanda. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da ne može zamisliti scenarij u kojem bi SAD prekršio suverenitet tog teritorija.
Francuska je u srijedu objavila da, zajedno s Njemačkom i Poljskom, radi na planu djelovanja u slučaju da SAD pokuša ostvariti svoje prijetnje.
Američki državni tajnik Marco Rubio u međuvremenu je ublažio ton, poručivši da Washington radije razmatra kupnju Grenlanda nego njegovo zauzimanje silom.
Danska i SAD imaju bilateralni obrambeni sporazum iz 1951. godine kojim je američkoj vojsci omogućena vojna prisutnost na Grenlandu. Danas ondje djeluje jedna američka baza s oko 150 vojnika.
