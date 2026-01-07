Oglas

Tenzije rastu

Danska vojska ima spreman odgovor ako započne invazija na Grenland

author
N1 Info
|
07. sij. 2026. 17:24
Grenland
Guglielmo Mangiapane / REUTERS

Kopenhagen je potvrdio da danske oružane snage imaju zapovijed suprotstaviti se svakoj vojnoj invaziji na Grenland što bi moglo. Time se otvara mogućnost izravnog sukoba dviju saveznica u NATO-u.

Oglas

Danska vojska ima trajnu zapovijed da se suprotstavi svakom oružanom pokušaju zauzimanja Grenlanda, a ona se temelji na kraljevskom dekretu iz doba Hladnog rata koji je i dalje na snazi. Primjenu su potvrdili i dansko zapovjedništvo obrane i Ministarstvo obrane.

Potvrda iz Kopenhagena uslijedila je nakon što je Bijela kuća u utorak ponovno poručila da vojna opcija za preuzimanje Grenlanda, autonomnog teritorija pod suverenitetom Danske, i dalje "ostaje na stolu".

Direktiva iz 1952. godine, čiji je cilj bio spriječiti da danska vojska ikada više bude zatečena nespremna nakon što je Danska okupirana u Drugom svjetskom ratu, nalaže da se danske snage moraju odmah angažirati ako nacionalni teritorij ili danske postrojbe u inozemstvu budu napadnuti, čak i bez formalne objave rata.

Direktiva propisuje da se danske vojne postrojbe moraju odmah suprotstaviti napadu, bez čekanja dodatnih zapovijedi kako bi se osiguralo vrijeme za mobilizaciju. U obrani sudjeluju i policija te Domobranska garda, čiji se pripadnici moraju javiti na dužnost. Dokument također navodi da vojnici ne smiju slijediti zapovijedi vlasti koje su pale pod kontrolu neprijatelja, piše Euractiv, a prenosi Dnevnik.hr.

Izjava Bijele kuće o preuzimanju Grenlanda uslijedila je nakon što je sedam europskih zemalja, među njima Francuska, Njemačka i Danska, pozvalo Washington da poštuje suverenitet Grenlanda. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da ne može zamisliti scenarij u kojem bi SAD prekršio suverenitet tog teritorija.

Francuska je u srijedu objavila da, zajedno s Njemačkom i Poljskom, radi na planu djelovanja u slučaju da SAD pokuša ostvariti svoje prijetnje.

Američki državni tajnik Marco Rubio u međuvremenu je ublažio ton, poručivši da Washington radije razmatra kupnju Grenlanda nego njegovo zauzimanje silom.

Danska i SAD imaju bilateralni obrambeni sporazum iz 1951. godine kojim je američkoj vojsci omogućena vojna prisutnost na Grenlandu. Danas ondje djeluje jedna američka baza s oko 150 vojnika.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
SAD danska donald trump grenland kopenhagen

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ