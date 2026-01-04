Supruga Trumpovog savjetnika objavila kartu Grenlanda i napisala "uskoro". Reagirali Danci

Danski veleposlanik pozvao je na "puno poštovanje" nakon što je supruga Trumpova savjetnika dala naslutiti moguću aneksiju Grenlanda.
Nakon jučerašnjeg američkog uhićenja Nicolása Madura, Donald Trump izjavio je da će njegova administracija „upravljati” Venezuelom dok ne dođe do prijenosa vlasti.
Sve je to potaknulo zabrinutost da bi Trump mogao usmjeriti pozornost i na druge dijelove svijeta.
Katie Miller, supruga savjetnika za domovinsku sigurnost Stephena Millera, dodatno je raspirila te strahove kasno sinoć, kada je podijelila sliku Grenlanda na koju je bila postavljena američka zastava, piše Sky News.
SOON pic.twitter.com/XU6VmZxph3— Katie Miller (@KatieMiller) January 3, 2026
Uz objavu je napisala i natpis "USKORO", čime je dala naslutiti moguću američku aneksiju.
To je potaknulo reakciju danskog veleposlanika u Sjedinjenim Američkim Državama.
Jesper Møller Sørensen objavio je ono što je nazvao „prijateljskim podsjetnikom” da su SAD i Danska „bliski saveznici te da bi takvu suradnju trebali i nastaviti”.
„Sigurnost SAD-a ujedno je i sigurnost Grenlanda i Danske. Grenland je već dio NATO-a”, dodao je, istaknuvši pritom da dvije zemlje već surađuju u arktičkoj regiji.
Zaključio je riječima: „I da, očekujemo puno poštovanje teritorijalne cjelovitosti Kraljevine Danske.”
