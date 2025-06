"Franjo Tuđman nije imao takvu situaciju. On je znao s kim ima posla i znao je da ima potencijala i snage da se s njima nosi - iako je za to trebala beskonačna hrabrost i odlučnost to je ipak bio drugi odnos snaga nego što je ovaj sada", kaže Bekić, ističući da je Tuđman išao na razne vrste kompromisa. "No sudbina i odlučnost naroda bila takva da se svojom mudrom državničkom politikom, obuhvaćajući sve ljudske snage, ideoloških i političke, od emigracije desnog profila do udbaških i JNA kadrova, on se uspio izboriti, napraviti sintezu te iskoristiti sve njih ne za vlastiti ili interes HDZ-a - već za interes Hrvatske i njenog suvereniteta", zaključuje Bekić.