Deportacije migranata mogle bi republikance stajati izbora

Deportacije migranata koje provodi administraija predsjednika Donalda Trumpa mogla bi republikance stajati gubitka izbora na polovici mandata u studenome, pokazuje anketa Reutersa/Ipsosa objavljena u srijedu.
Oglas
Pedeset i dva posto Amerikanaca reklo je da neće glasati za kandidata koji podupire Turmpov pristup u odnosu na 42 posto koji su rekli da će ga podržati.
Rezultat je za repubikance još nepovoljniji među stranački neopredjeljenim biračima - 57 će glasati za kandidata koji se protivi deportacijama a 32 posto za onoga koji po tom pitanju podržava Donalda Trumpa.
Republikanci će se morati jako potruditi da bi zadržali kontrolu nad oba doma Kongresa s obzirom na to da su već pod pritiskom birača zbog porasta cijena goriva kao posljedice rata s Iranom.
Gotovo svi republikanski zastupnici podržali su Trumpovu tvrdu politiku prema deportacijama, što pokazuje da Trump dominira strankom nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2024. na krilima obećanja da će se obračunati s ilegalnom migracijom.
Tu je politiku u prvim tjednima mandata 2025. podržavalo 50 posto Amerikanaca da bi u najnovijoj anketi podrška pala na 40 posto.
Anketa provedena online prikupila je odgovore 4557 odraslih osoba diljem SAD-a i ima marginu pogreške od 2 postotna boda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas