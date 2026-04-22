Oglas

anketa

Deportacije migranata mogle bi republikance stajati izbora

author
HINA
|
22. tra. 2026. 15:47
Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents. REUTERS/Alyssa Pointer
Deportacije migranata koje provodi administraija predsjednika ⁠Donalda Trumpa mogla bi republikance stajati gubitka izbora na polovici mandata u studenome, pokazuje anketa Reutersa/Ipsosa objavljena u srijedu.

Oglas

Pedeset i dva posto Amerikanaca reklo je da neće glasati za kandidata koji podupire Turmpov pristup u odnosu na 42 posto koji su rekli da će ga podržati.

Rezultat je za repubikance još nepovoljniji među stranački neopredjeljenim biračima - 57 će glasati za kandidata koji se protivi deportacijama a 32 posto za onoga koji po tom pitanju podržava Donalda Trumpa.

Republikanci će se morati jako potruditi da bi zadržali kontrolu nad oba doma Kongresa s obzirom na to da su već pod pritiskom birača zbog porasta cijena goriva kao posljedice rata s Iranom.

Gotovo svi republikanski zastupnici podržali su Trumpovu tvrdu politiku prema deportacijama, što pokazuje da Trump dominira strankom nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2024. na krilima obećanja da će se obračunati s ilegalnom migracijom.

Tu je politiku u prvim tjednima mandata 2025. podržavalo 50 posto Amerikanaca da bi u najnovijoj anketi podrška pala na 40 posto.

Anketa provedena online prikupila je odgovore 4557 odraslih osoba diljem SAD-a i ima marginu pogreške od 2 postotna boda.

Teme
donald trump ice deportacije migranti republikanci sad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ