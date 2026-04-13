ICE uhitio bivšeg šefa brazilske obavještajne službe

Agenti američke Imigracijske i carinske službe (ICE) uhitili su bivšeg šefa brazilske obavještajne službe Alexandra Ramagema u SAD-u, objavila je služba u ponedjeljak, nakon što je pobjegao iz Brazila u rujnu zbog izrečene kazne za planiranje državnog udara s bivšim predsjednikom Jairom Bolsonarom.

Ramagem je osuđen na više od 16 godina zatvora zbog svoje uloge u zavjeri za poništavanje pobjede ljevičarskog vođe Luiza Inacija Lule da Silve na izborima 2022. Dugo je tvrdio da je nevin.

Njegovi odvjetnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar. Paulo Figueiredo, Bolsonarov saveznik iz SAD-a, napisao je na platformi X da je Ramagem uhićen zbog lakšeg prometnog prekršaja.

Reuters nije mogao potvrditi razlog njegova uhićenja te je li ono povezano s brazilskim zahtjevom za njegovo izručenje.

Slučaj protiv Bolsonara izazvao je gnjev američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji ga je iskoristio kako bi opravdao visoke carine na brazilski uvoz prošle godine.

Trumpova reakcija nije puno utjecala na slučaj koji je završio u rujnu prošle godine s 29 osuđujućih presuda, uključujući i Bolsonarovu, koji sada služi 27-godišnju kaznu.

Trump je kasnije ukinuo mnoge carine koje je nametnuo toj južnoameričkoj zemlji.