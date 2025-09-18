Bračni par Macron iznijet će američkom sudu znanstvene dokaze da je Brigitte žena

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte planiraju američkom sudu predočiti fotografije i znanstvene dokaze kako bi dokazali da je gospođa Macron žena, objavio je u četvrtak BBC.
Njihov odvjetnik kaže da će predočiti dokumentaciju u tužbi za klevetu koju su podnijeli protiv desničarske influencerice Candace Owens nakon što je širila svoje uvjerenje da je Brigitte Macron rođena kao muškarac.
U razgovoru za BBC-jev podcast "Fame Under Fire", odvjetnik Tom Clare rekao je da je gospođa Macron smatrala te tvrdnje "nevjerojatno uznemirujućima" i da su one "odvraćale pažnju" francuskom predsjedniku.
"Ne želim sugerirati da ga je to nekako izbacilo iz igre. Ali baš kao i svakoga tko žonglira karijerom i obiteljskim životom - kada je vaša obitelj napadnuta, to vas iscrpljuje", rekao je Clare.
Optužba je nastala u marginalnim online prostorima godinama ranije, posebno putem YouTube videa francuskih blogerica Amandine Roy i Natache Rey iz 2021. godine.
Macronovi su u Francuskoj dobili tužbu za klevetu protiv Roy i Rey 2024. godine, ali ta je presuda poništena nakon žalbe 2025. godine na temelju slobode izražavanja. Macronovi su uložili žalbu na odluku.
