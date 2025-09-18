Oglas

Bračni par Macron iznijet će američkom sudu znanstvene dokaze da je Brigitte žena

18. ruj. 2025. 10:21
France's President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron attend a ceremony during their visit to The British Museum in London on July 9, 2025, during the second day of a three-day state visit to Britain. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
Ludovic MARIN / POOL / AFP

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte planiraju američkom sudu predočiti fotografije i znanstvene dokaze kako bi dokazali da je gospođa Macron žena, objavio je u četvrtak BBC.

Njihov odvjetnik kaže da će predočiti dokumentaciju u tužbi za klevetu koju su podnijeli protiv desničarske influencerice Candace Owens nakon što je širila svoje uvjerenje da je Brigitte Macron rođena kao muškarac.

U razgovoru za BBC-jev podcast "Fame Under Fire", odvjetnik Tom Clare rekao je da je gospođa Macron smatrala te tvrdnje "nevjerojatno uznemirujućima" i da su one "odvraćale pažnju" francuskom predsjedniku.

"Ne želim sugerirati da ga je to nekako izbacilo iz igre. Ali baš kao i svakoga tko žonglira karijerom i obiteljskim životom - kada je vaša obitelj napadnuta, to vas iscrpljuje", rekao je Clare.

Optužba je nastala u marginalnim online prostorima godinama ranije, posebno putem YouTube videa francuskih blogerica Amandine Roy i Natache Rey iz 2021. godine.

Macronovi su u Francuskoj dobili tužbu za klevetu protiv Roy i Rey 2024. godine, ali ta je presuda poništena nakon žalbe 2025. godine na temelju slobode izražavanja. Macronovi su uložili žalbu na odluku.

Teme
Brigitte Macron Emmanuel Macron

