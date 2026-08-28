Dijamantna ogrlica vrijedna milijune ukradena iz bečkog muzeja

Policija je objavila sliku predmeta koji je izradio pariški luksuzni draguljar Van Cleef & Arpels. Bečki Muzej primijenjenih umjetnosti (MAK) nije dao detalje o ukradenom predmetu, ali informacije na njegovoj web stranici ukazuju na to da bi se moglo raditi o kraljevskoj ogrlici koja sadrži 673 dijamanta težine više od 200 karata.