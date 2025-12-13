dobio oštar odgovor
"Dođi, stani ispred MIG-ova i zahvali Poljskoj", bivši poljski premijer o Zelenskom
„Zamišljam da će se predsjednik Zelenski pojaviti ispred MIG-ova i iskreno zahvaliti Poljskoj. Na tim MIG-ovima, na onima ranije, i na svemu ostalom”, rekao je Leszek Miller. Dodao je da faza „davanja bez razmišljanja” dolazi kraju.
Na izjavu bivšeg premijera odgovorio je bivši premijer Jan Krzysztof Bielecki: „Ukrajina svaki dan čini ogromnu uslugu, ne samo Poljskoj”.
Leszek Miller o Ukrajini: Faza davanja bez razmišljanja završava
Mislim da je predsjednika Nawrockog iznenadio Jarosław Kaczyński, koji je jasno rekao da je pitanje slanja MIG-ova najvažnije pitanje i da nema prostora za unutarnje poljske političke igre — to je naša državna strategija — rekao je Bielecki.
Bivši premijer Leszek Miller osvrnuo se na najavljeni posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Poljskoj.
„Zamišljam da će predsjednik Zelenski stati pred nekoliko MIG-ova koje će Poljska predati i iskreno zahvaliti Poljskoj. I za ove MIG-ove, i za one ranije, i za sve ostalo što je predano”, dodao je.
Na pitanje voditelja je li se ukrajinski predsjednik već zahvalio, Miller je odgovorio: „Još nije.” „Bila bi to dobra prilika. Želite te MIG-ove? U redu, dat ćemo vam ih. Odnosno, nećemo ih dati, već ćemo provesti robnu razmjenu. Vi ćete dobiti MIG-ove, a mi ćemo također dobiti nešto — tehnologiju dronova, koliko razumijem. Ali ta faza glupog davanja završava”, naglasio je. „Dođite, stanite ispred tih MIG-ova i zahvalite Poljskoj”, dodao je.
Bielecki reagira: „Pretjerali ste”
Na ove riječi reagirao je Jan Krzysztof Bielecki, rekavši da je „prethodni govornik malo pretjerao”.
„Što, gospodine premijeru?” upitao je Miller.
Bielecki je odgovorio:
„Izjava da nešto dajemo u zamjenu za glupost. Ukrajina vodi borbu u ime Europe, uključujući Poljsku, za temeljna načela pravnog poretka koja bi trebala vrijediti u Europi, protiv agresora, imperijalne sile (...). Svaki dan Ukrajina čini ogromnu uslugu ne samo Poljskoj, nego cijeloj Zapadnoj Europi. A reći da bi nam to trebala platiti, to je veliko nerazumijevanje situacije.”
Dodao je i da Ukrajina pomaže Poljskoj i tako što „zbog rata imamo nekoliko stotina tisuća ljudi koji ovdje rade, plaćaju poreze i podržavaju premijera Millera.”
MIG-ovi za Ukrajinu: Spor oko protoka informacija
U srijedu je ministar obrane najavio da će Poljska nastojati Ukrajini predati preostale MiG-29. Naglasio je da ti zrakoplovi završavaju svoj vijek uporabe i više neće sudjelovati u operativnim aktivnostima. Zauzvrat, Poljska želi iskoristiti ukrajinske sposobnosti u području dronova i protudronskih sustava.
