dobio oštar odgovor

"Dođi, stani ispred MIG-ova i zahvali Poljskoj", bivši poljski premijer o Zelenskom

author
N1 Info
|
13. pro. 2025. 22:42
leszek miller
JANEK SKARZYNSKI /AFP

„Zamišljam da će se predsjednik Zelenski pojaviti ispred MIG-ova i iskreno zahvaliti Poljskoj. Na tim MIG-ovima, na onima ranije, i na svemu ostalom”, rekao je Leszek Miller. Dodao je da faza „davanja bez razmišljanja” dolazi kraju.

Na izjavu bivšeg premijera odgovorio je bivši premijer Jan Krzysztof Bielecki: „Ukrajina svaki dan čini ogromnu uslugu, ne samo Poljskoj”.

Leszek Miller o Ukrajini: Faza davanja bez razmišljanja završava

Mislim da je predsjednika Nawrockog iznenadio Jarosław Kaczyński, koji je jasno rekao da je pitanje slanja MIG-ova najvažnije pitanje i da nema prostora za unutarnje poljske političke igre — to je naša državna strategija — rekao je Bielecki.

Bivši premijer Leszek Miller osvrnuo se na najavljeni posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Poljskoj.

„Zamišljam da će predsjednik Zelenski stati pred nekoliko MIG-ova koje će Poljska predati i iskreno zahvaliti Poljskoj. I za ove MIG-ove, i za one ranije, i za sve ostalo što je predano”, dodao je.

Na pitanje voditelja je li se ukrajinski predsjednik već zahvalio, Miller je odgovorio: „Još nije.” „Bila bi to dobra prilika. Želite te MIG-ove? U redu, dat ćemo vam ih. Odnosno, nećemo ih dati, već ćemo provesti robnu razmjenu. Vi ćete dobiti MIG-ove, a mi ćemo također dobiti nešto — tehnologiju dronova, koliko razumijem. Ali ta faza glupog davanja završava”, naglasio je. „Dođite, stanite ispred tih MIG-ova i zahvalite Poljskoj”, dodao je.

Bielecki reagira: „Pretjerali ste”

Na ove riječi reagirao je Jan Krzysztof Bielecki, rekavši da je „prethodni govornik malo pretjerao”.

„Što, gospodine premijeru?” upitao je Miller.

Bielecki je odgovorio:

„Izjava da nešto dajemo u zamjenu za glupost. Ukrajina vodi borbu u ime Europe, uključujući Poljsku, za temeljna načela pravnog poretka koja bi trebala vrijediti u Europi, protiv agresora, imperijalne sile (...). Svaki dan Ukrajina čini ogromnu uslugu ne samo Poljskoj, nego cijeloj Zapadnoj Europi. A reći da bi nam to trebala platiti, to je veliko nerazumijevanje situacije.”

Dodao je i da Ukrajina pomaže Poljskoj i tako što „zbog rata imamo nekoliko stotina tisuća ljudi koji ovdje rade, plaćaju poreze i podržavaju premijera Millera.”

MIG-ovi za Ukrajinu: Spor oko protoka informacija

U srijedu je ministar obrane najavio da će Poljska nastojati Ukrajini predati preostale MiG-29. Naglasio je da ti zrakoplovi završavaju svoj vijek uporabe i više neće sudjelovati u operativnim aktivnostima. Zauzvrat, Poljska želi iskoristiti ukrajinske sposobnosti u području dronova i protudronskih sustava.

Teme
NATO mig-29 poljska ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

