Donald Trump: Europa se kreće u lošem smjeru

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je kaznu od 120 milijuna eura koju su tehnološki regulatori EU-a odredili platformi X Elona Muska.
"Europa se kreće u lošem smjeru", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, naglasivši da očekuje da će dobiti potpuno izvješće o toj odluci Europske unije.
Dodao je da ga Musk nije tražio pomoć po tom pitanju i istaknuo da "Europa mora biti vrlo oprezna".
Europska komisija je prošli tjedan kaznila X sa 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.
Dva dana poslije, društvena mreža je ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom.
EU je pojasnila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima i nije transparentno dokumentirala oglase.
Kazna je izazvala i reakciju američkog državnog tajnika Marca Rubija koji ju je nazvao "napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod".
