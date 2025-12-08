Oglas

Sve manje europskih ulagača u Stari kontinent, dok Trump privlači nove

Hina
08. pro. 2025. 12:59
Izvršni direktori velikih europskih kompanija manje su pesimistični u prognozama za gospodarstvo Starog kontinenta, ali pokazuju izraženiji optimizam u planiranim ulaganjima u SAD , prema anketi udruženja ERT objavljenom u nedjelju.

Sve manje razloga za ulaganje u Europu

Poslovni čelnici smatraju da postoji sve manje razloga za ulaganja u Europi i da je Europska unija prespora u provedbi potrebnih reformi, pokazala je anketa koja je obuhvatila oko 60 izvršnih direktora i predsjednika tvrtki poput ASML-a, BASF-a i Vodafonea.

Oko 38 posto ispitanika navodi da će manje ulagati u Europi no što su bili planirali šest mjeseci ranije odnosno da su odluku o ulaganjima stavili na čekanje.

Samo osam posto njih namjerava povećati ulaganja u Europi.

Čak 45 posto ispitanika navodi pak da namjerava više ulagati u Sjedinjenim Američkim Državama.

Čekaju se reforme ECB-a

Poslovni lideri priželjkuju reforme koje su prošle godine preporučili bivši šef Europske središnje banke (ECB) Mario Draghi i Enrico Letta, obojica bivši talijanski premijeri, zaključivši da EU treba hitno poduzeti konkretne korake kako bi bio konkurentniji i održao korak sa SAD-om i Kinom.

Većina ispitanika navela je u anketi da ne primjećuje pozitivan utjecaj inicijativa EU-a koje bi trebale pojednostaviti propise, dovršiti jedinstveno tržište, osigurati pristupačniju energiju i prilagoditi politiku tržišnog natjecanja.

Anketa je objavljena neposredno pred sastanak ministara iz 27 zemalja EU-a u ponedjeljak na kojem bi se trebalo raspravljati o konkurentnosti, pojednostavljenju propisa i unutarnjim preprekama unutar jedinstvenog tržišta EU-a.

