Sve manje europskih ulagača u Stari kontinent, dok Trump privlači nove

Izvršni direktori velikih europskih kompanija manje su pesimistični u prognozama za gospodarstvo Starog kontinenta, ali pokazuju izraženiji optimizam u planiranim ulaganjima u SAD , prema anketi udruženja ERT objavljenom u nedjelju.
Sve manje razloga za ulaganje u Europu
Poslovni čelnici smatraju da postoji sve manje razloga za ulaganja u Europi i da je Europska unija prespora u provedbi potrebnih reformi, pokazala je anketa koja je obuhvatila oko 60 izvršnih direktora i predsjednika tvrtki poput ASML-a, BASF-a i Vodafonea.
Oko 38 posto ispitanika navodi da će manje ulagati u Europi no što su bili planirali šest mjeseci ranije odnosno da su odluku o ulaganjima stavili na čekanje.
Samo osam posto njih namjerava povećati ulaganja u Europi.
Čak 45 posto ispitanika navodi pak da namjerava više ulagati u Sjedinjenim Američkim Državama.
Čekaju se reforme ECB-a
Poslovni lideri priželjkuju reforme koje su prošle godine preporučili bivši šef Europske središnje banke (ECB) Mario Draghi i Enrico Letta, obojica bivši talijanski premijeri, zaključivši da EU treba hitno poduzeti konkretne korake kako bi bio konkurentniji i održao korak sa SAD-om i Kinom.
Većina ispitanika navela je u anketi da ne primjećuje pozitivan utjecaj inicijativa EU-a koje bi trebale pojednostaviti propise, dovršiti jedinstveno tržište, osigurati pristupačniju energiju i prilagoditi politiku tržišnog natjecanja.
Anketa je objavljena neposredno pred sastanak ministara iz 27 zemalja EU-a u ponedjeljak na kojem bi se trebalo raspravljati o konkurentnosti, pojednostavljenju propisa i unutarnjim preprekama unutar jedinstvenog tržišta EU-a.
