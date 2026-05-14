Draghi: Po prvi put u živom sjećanju, Europa je uistinu sama

Kontinent se mora brzo mijenjati u svijetu u kojem su Sjedinjene Države postale „više neprijateljski nastrojene i nepredvidive” te „možda više neće jamčiti našu sigurnost”, poručio je Mario Draghi.
Bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi uputio je oštro upozorenje Europi u četvrtak u njemačkom Aachenu.„Po prvi put u živom sjećanju, uistinu smo sami zajedno”, rekao je Draghi dok je primao Međunarodnu nagradu Karlo Veliki, koja se dodjeljuje osobama za doprinos europskom jedinstvu, piše Politico.
Draghi je dodatno naglasio svoju poruku da Europa mora dovesti stvari u red kako bi odgovorila na novu geopolitičku stvarnost — onu u kojoj su SAD postale „više neprijateljski nastrojene i nepredvidive” te „možda više neće jamčiti našu sigurnost”.
Njegovo upozorenje dolazi u trenutku kada se Europa suočava sa slabim gospodarskim rastom i sve većim jazom u produktivnosti u odnosu na SAD. Ti su pritisci dodatno pojačani povratkom američkog predsjednika Donalda Trumpa na vlast, pri čemu Washington zauzima sve više konfrontacijski stav prema trgovini i sigurnosti.
Draghi, bivši talijanski premijer, ponovno se našao u središtu političke pozornosti EU-a nakon što je 2024. predstavio plan za preokret gospodarskog pada Unije — plan čija je godišnja cijena u međuvremenu narasla na 1,2 bilijuna eura kako bi se provele preporuke.
„Svaka strateška ovisnost sada se mora ponovno preispitati”, rekao je publici među kojom su bili njemački kancelar Friedrich Merz, njegova nasljednica na čelu ECB-a Christine Lagarde i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, upozorivši da „ako otvorenost ostane naš jedini odgovor, ona postaje izostanak odluke”.
Draghi je posebno izdvojio umjetnu inteligenciju i obranu kao dva ključna područja u kojima Europa mora hitno povećati ulaganja, ističući pritom da je energetska infrastruktura ključna i za konkurentnost i za sigurnost Europe.
Također je kritizirao spor napredak Europe na tom putu, žaleći se da donošenje odluka u EU-u često „razvodni i odgodi” djelovanje sve dok ono više ne bude dovoljno.
„Slaba provedba potkopava legitimitet, a slab legitimitet dodatno otežava provedbu. Moramo prekinuti taj krug”, dodao je.
