blokirana pista
Drama na europskom aerodromu: Devet zrakoplova aktiviralo hitni kod 7700!
British Airways objavio je priopćenje nakon što je tehnički kvar na jednom od njegovih zrakoplova izazvao kaos u zračnoj luci Gatwick, zbog čega je više letova moralo biti preusmjereno.
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British Airways potvrdio je da je njihov zrakoplov imao tehnički kvar prije slijetanja, zbog čega je blokirao jedinu operativnu pistu u londonskoj zračnoj luci Gatwick.
Zrakoplov na letu BA2673 sigurno je sletio u Gatwick, no nakon slijetanja ostao je na pisti i izazvao velike poremećaje u prometu. Iz kompanije nisu otkrili o kakvom je tehničkom kvaru riječ, piše Mirror.
Glasnogovornik British Airwaysa izjavio je:
"Naš je let sigurno sletio, a putnici su se normalno iskrcali nakon prijava o tehničkom kvaru na zrakoplovu."
Zbog zatvaranja piste nekoliko letova koji su bili na putu prema Gatwicku kasnilo je ili je preusmjereno danas u ranim jutarnjim satima.
Čak devet zrakoplova poslalo je hitni kod 7700, najvjerojatnije zbog male količine preostalog goriva, dok je još pet letova preusmjereno na druge zračne luke.
An issue at Gatwick as nine (9) flights originally bound for the London airport are currently squawking 7700 (likely due to low fuel). We are working to learn more. https://t.co/HsHBhiVnxD pic.twitter.com/cHSUBcbZlv— Flightradar24 (@flightradar24) July 14, 2026
Pogođeni letovi dolazili su iz različitih europskih odredišta, među kojima su Tenerife, Valencia, Lanzarote i Fuerteventura u Španjolskoj, Rodos i Atena u Grčkoj, Bari i Rim u Italiji te Agadir u Maroku.
Pista je ponovno otvorena nešto prije 1:30 ujutro, a među prvim zrakoplovima koji su nakon toga sletjeli bili su letovi easyJeta i TUI-ja.
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