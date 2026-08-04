Gust i crn dim
Požar u Zagrebu: Planula kuća, vatrogasci su na terenu
Na Borovju u blizini Mosta mladosti izbio je požar, javljaju čitatelji 24sata u utorak oko 14 sati.
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Gust i crn dim suklja visoko u zrak pa se požar vidi i iz drugih zagrebačkih kvartova. Kako se vidi prema snimkama, gori kuća.
"Vidio sam požar uz sam nasip, koliko mi je poznato tamo je netko živio", kaže drugi čitatelj novinarki 24sata Ivi Tomas.
Vatrogasci su na terenu.
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