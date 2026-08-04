Oglas

Supetar

Napad na Braču: Dvojica mladića pretukla dječaka

author
N1 Info
|
04. kol. 2026. 14:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Policija istražuje napad na maloljetnika koji se dogodio u subotu navečer u Supetru na otoku Braču, gdje su ga, prema prijavi, fizički napale dvije mlađe muške osobe

Oglas

Prema riječima člana obitelji dječaka, maloljetnik iz Zagreba mirno je jeo u jednom ugostiteljskom objektu kad su mu prišla dvojica mladića, srušila ga na pod i počela udarati rukama i nogama po glavi, vratu i leđima.

Obitelj tvrdi da dječak nije poznavao napadače, nije s njima imao nikakav sukob niti ih je provocirao, piše Iva Tomas za 24sata.

U Supetar je stigao dva dana prije incidenta, a tijekom boravka nije imao nikakvih nesuglasica s mještanima.

Napad prekinulo osoblje lokala

Smatraju da je motiv napada činjenica da je iz Zagreba.

Napad je, prema njihovim tvrdnjama, prekinulo osoblje lokala koje je brzo reagiralo. Dječak je u napadu zadobio lakše tjelesne ozljede.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su zaprimili prijavu prema kojoj su 1. kolovoza oko 19.30 sati u ugostiteljskom objektu u Supetru dvije mlađe muške osobe fizički napale drugu osobu.

Policija navodi da je maloljetnik lakše ozlijeđen te da je kriminalističko istraživanje u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Pročitajte još

Teme
brač maloljetnici nasilje premlaćivanje supetar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ