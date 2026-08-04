Supetar
Napad na Braču: Dvojica mladića pretukla dječaka
Policija istražuje napad na maloljetnika koji se dogodio u subotu navečer u Supetru na otoku Braču, gdje su ga, prema prijavi, fizički napale dvije mlađe muške osobe
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Prema riječima člana obitelji dječaka, maloljetnik iz Zagreba mirno je jeo u jednom ugostiteljskom objektu kad su mu prišla dvojica mladića, srušila ga na pod i počela udarati rukama i nogama po glavi, vratu i leđima.
Obitelj tvrdi da dječak nije poznavao napadače, nije s njima imao nikakav sukob niti ih je provocirao, piše Iva Tomas za 24sata.
U Supetar je stigao dva dana prije incidenta, a tijekom boravka nije imao nikakvih nesuglasica s mještanima.
Napad prekinulo osoblje lokala
Smatraju da je motiv napada činjenica da je iz Zagreba.
Napad je, prema njihovim tvrdnjama, prekinulo osoblje lokala koje je brzo reagiralo. Dječak je u napadu zadobio lakše tjelesne ozljede.
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su zaprimili prijavu prema kojoj su 1. kolovoza oko 19.30 sati u ugostiteljskom objektu u Supetru dvije mlađe muške osobe fizički napale drugu osobu.
Policija navodi da je maloljetnik lakše ozlijeđen te da je kriminalističko istraživanje u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
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