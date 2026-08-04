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Kako nastaju hit videi s Lošinja? Vlasnica turističke agencije otkrila recept za uspjeh na društvenim mrežama
Tihana Dakić-Barichievich, Direktorica turističke agencije iz Lošinja, koja je postala hit na društvenim mrežama, gostovala je u emisiji Novi dan kod Borne Šmera.
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