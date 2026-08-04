OČEKUJU SE GUŽVE
Policija objavila detaljne upute uoči Thompsonova koncerta u Šibeniku
Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se navečer održati na stadionu Šubićevac, PU Šibensko-kninska objavila je detaljne upute i preporuke za posjetitelje i građane, ističući da se očekuje izrazito intenzivan promet na području Šibenika te na svim prilaznim pravcima.
Oglas
S obzirom na vrhunac turističke sezone i očekivani velik broj posjetitelja, građanima i svim sudionicima u prometu preporučuje se dodatno vrijeme za putovanje.
Promet u gradu privremeno će se regulirati ovisno o sigurnosnoj procjeni i intenzitetu dolaska odnosno odlaska posjetitelja, a pojedine će ulice biti privremeno zatvorene.
Tijekom dana i noći 4. i 5. kolovoza predviđa se zatvaranje ulica bana Josipa Jelačića i 113. šibenske brigade HV-a te, prema potrebi, Puta Gimnazije, Ulice Jerka Machieda, kao i dijela državne ceste D8 na potezu od Njivica do Ražina.
U istom razdoblju predviđa se zatvaranje nerazvrstane ceste od raskrižja s Ulicom 113. šibenske brigade HV-a do raskrižja s nerazvrstanom cestom kroz Dubravu, kao i nerazvrstane ceste kroz Dubravu do Industrijske zone Podi, kojom će prometovati autobusi s posjetiteljima.
Dodatna parkirališta za posjetitelje koncerta
Za posjetitelje su osigurana dodatna parkirališta na lokacijama TEF, parkirališta Podi i Mandalina. Za vozila koja dolaze iz smjera Knina predviđen je parkirališni prostor na širem području Općine Bilice, a za vozila iz smjera Splita predlaže se koristiti izlaz Vrpolje, a potom državnom cestom na parkirališni prostor u zoni Podi.
Od parkirališta do stadiona Šubićevac bit će organizirane preporučene pješačke rute, dok će s parkirališta Podi prometovati autobusi.
Vozači koji će 4. i 5. kolovoza biti u tranzitu kroz Šibenik upućuju se na korištenje alternativnih prometnih pravaca, prvenstveno autoceste A1. Turistima koji borave u gradu savjetuje se korištenje javnog gradskog prijevoza.
Policija apelira na vozače
Policija posebno apelira na vozače da u slučaju zastoja omoguće prolaz vozilima hitnih službi formiranjem prometnog koridora, da ne voze pod utjecajem alkohola te da nakon koncerta povećaju oprez zbog velikog broja pješaka na cestama.
Građanima Šibenika preporučuje da se unaprijed informiraju o zatvorenim ulicama i isplaniraju alternativne pravce.
PU šibensko-kninska podsjeća da je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. Od utorka u 14 sati do srijede u 5 sati iznad užeg i šireg područja Šibenika bit će na snazi privremena zona zabrane letenja do visine od 500 metara, uključujući zabranu letova dronova, osim za zrakoplove Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane.
Na dan održavanja koncerta policija će, prije, za vrijeme i nakon njegova završetka audio-vizualno snimati navedeno javno okupljanje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas