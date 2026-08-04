Policija objavila detaljne upute uoči Thompsonova koncerta u Šibeniku

Za posjetitelje su osigurana dodatna parkirališta na lokacijama TEF, parkirališta Podi i Mandalina. Za vozila koja dolaze iz smjera Knina predviđen je parkirališni prostor na širem području Općine Bilice, a za vozila iz smjera Splita predlaže se koristiti izlaz Vrpolje, a potom državnom cestom na parkirališni prostor u zoni Podi.