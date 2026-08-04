Skoro cijela zemlja u "crvenom": Stiglo novo upozorenje DHMZ-a - izrazito opasni vremenski uvjeti

U osječkoj regiji tijekom dana očekuje se i više od 39 °C, u karlovačkoj iznad 38 °C, a u zagrebačkoj više od 37 °C. U riječkoj regiji prognozirane su temperature iznad 36 °C, dok će u gospićkoj i splitskoj prelaziti 35 °C. U dubrovačkoj regiji očekuje se više od 34 °C.