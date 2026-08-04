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Skoro cijela zemlja u "crvenom": Stiglo novo upozorenje DHMZ-a - izrazito opasni vremenski uvjeti
Hrvatsku je zahvatio novi val ekstremnih vrućina, a temperature su već u ranim poslijepodnevnim satima na brojnim mjernim postajama premašile 35 Celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) zbog toga je za veći dio zemlje izdao crveni meteoalarm.
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Prema podacima DHMZ-a, u 13 sati najviša temperatura izmjerena je u Bilogori, gdje je bilo 37,5 °C. Slijede Osijek-Čepin s 37,2 °C, Daruvar i Slavonski Brod s 36,8 °C, Zagreb – Grič s 36,5 °C te Knin s 36,4 °C.
Među najtoplijim mjestima bili su i Kutjevo (36,2 °C), Krapina i Ogulin (36,1 °C), Gorice kod Nove Gradiške i Gradište (36,0 °C) te Pazin s 35,7 °C.
DHMZ je za sedam hrvatskih regija aktivirao crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura.
U Osijeku, Zagrebu i Karlovcu bit će najteže
U osječkoj regiji tijekom dana očekuje se i više od 39 °C, u karlovačkoj iznad 38 °C, a u zagrebačkoj više od 37 °C. U riječkoj regiji prognozirane su temperature iznad 36 °C, dok će u gospićkoj i splitskoj prelaziti 35 °C. U dubrovačkoj regiji očekuje se više od 34 °C.
Meteorolozi upozoravaju da su na snazi izrazito opasni vremenski uvjeti te građanima preporučuju da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih osoba i kroničnih bolesnika.
Osim zdravstvenih rizika, zbog ekstremnih temperatura mogući su i problemi u radu dijela infrastrukture, upozorava DHMZ.
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