Drama u Engleskoj: Tri osobe uhićene zbog sumnje u pomaganje ruskoj obavještajnoj službi

Dva muškarca i jedna žena uhićeni su zbog sumnje da su pomagali ruskoj obavještajnoj službi, priopćila je Metropolitanska policija.
Privedeni su u Essexu u sklopu istrage protuterorističke policije.
Muškarac u dobi od 41 godine i žena stara 35 godina uhićeni su na jednoj adresi u Graysu, dok je 46-godišnji muškarac priveden na drugoj lokaciji, također u području Graysa u Essexu.
Zapovjednik Dominic Murphy, čelnik Protuterorističkog zapovjedništva, izjavio je: "Kroz naš nedavni rad na slučajevima vezanim uz nacionalnu sigurnost, uočavamo sve veći broj osoba koje bismo mogli opisati kao ‘posrednike’, a koje strane obavještajne službe regrutiraju za svoje potrebe."
Policija je pretražila obje adrese u Essexu, a sva trojica uhićenih puštena su na slobodu uz jamčevinu i određene mjere opreza, dok istraga i dalje traje, javlja Sky News.
