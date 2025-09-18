Oglas

U VELIKOJ GORICI

Otkazan još jedan festival: "Ne možemo jamčiti sigurnost ni izvođača ni publike"

N1 Info
18. ruj. 2025. 11:29
Oglede festival

Oglede festival trebao se održati od 2. do 4. listopada ove godine u Velikoj Gorici.

Povodom otkazivanja Oglede festivala u Velikoj Gorici oglasila se umjetnička voditeljica Ana Katulić u ime organizacijskog tima.

Priopćenje koje je prenio portal Ravno do dna donosimo u cijelosti:

“Organizacijski tim Oglede festivala, koji se od 2. do 4. listopada 2025. trebao održati u Velikoj Gorici donio je odluku o otkazivanju svih festivalskih programa.

Ova odluka nije bila jednostavna, a donesena je nakon mnogo promišljanja. U proteklim mjesecima uloženi su značajni trud, vrijeme i koordinacija brojnih sastavnica uključenih u pripremu programa. Upravo zbog toga nam je žao što festival nećemo moći održati, jer smo svjesni koliko je umjetnicima, partnerima i publici, pa na koncu i nama- organizatorima, ovaj događaj važan.

Nažalost, u okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih.

Oglede festival od samih je početaka zamišljen kao prostor dijaloga, tolerancije i uvažavanja, otvoren prema različitim umjetničkim glasovima i iskustvima. Vjerujemo da upravo u takvim uvjetima umjetnost može ostvariti svoju pravu snagu – povezivati, poticati na razmišljanje i graditi zajedništvo.
Zahvaljujemo svim umjetnicima, suradnicima i građanima koji su nam do sada pružali podršku. Nadamo se da će u budućnosti postojati okolnosti u kojima ćemo festival moći realizirati u duhu slobode, sigurnosti i međusobnog poštovanja.”

U potpisu: Ana Katulić, umjetnička voditeljica Oglede festivala

Ovo je bio ovogodišnji program Oglede festivala, koji se bavi umjetničkim performansima, fotografijom, koncertima, urbanim i arhitektonskim rješenjima:

Oglede festival
Oglede festival

