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kibernetički napad

Drama u Njemačkoj: Hakeri objavili jako osjetljive podatke na dark webu

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N1 Info
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05. ruj. 2026. 11:06
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hakiranje, računalo, haker
Unsplash / Ilustracija

Hakerska skupina Rhysida objavila je na dark webu gotovo šest terabajta podataka berlinske administracije, a među njima se navodno nalaze i iznimno osjetljive informacije.

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Objavljeno je gotovo 1,44 milijuna datoteka, no berlinska administracija i politički vrh zasad nisu dali značajnije izjave o događaju, piše Euronews.

Objavljeni povjerljivi obrambeni planovi

Među dokumentima je i mapa s nazivom "AG CBRN-Rahmenplanung". Kratica CBRN označava kemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje. To znači da su strogo povjerljivi scenariji za slučaj takvih ugroza sada javno dostupni, čime je terorističkim skupinama i stranim obavještajnim službama omogućen uvid u njih.

"Napad koji izravno ugrožava državu"

Istraživački novinar Lars Winkelsdorf na platformi X ocijenio je da je riječ o kibernetičkom napadu "razmjera koji izravno ugrožavaju državu".

"Osim dokumenata pokrajinske kriminalističke policije (LKA) povezanih s istragama, datoteke sadrže i planove za nacionalnu obranu. Riječ je o tajnim komunikacijskim kanalima savezne vlade za slučaj katastrofe, podacima o obrambenim tvrtkama i kriznim planovima vladinih agencija", napisao je Winkelsdorf.

Procurili i osobni podaci službenika

Objavljena je i velika količina osobnih podataka, primarno državnih službenika. Među njima su rodni listovi, evidencije o odsutnosti s posla, privatni brojevi telefona i kućne adrese.

Odbijena ucjena od dva milijuna eura

Hakeri su ranije prijetili objavom podataka i tražili otkupninu od 30 Bitcoina, što odgovara iznosu od oko dva milijuna eura. Postavili su rok koji je istekao u petak oko 15:35. Berlinski Senat je i prije isteka roka poručio da načelno ne pristaje na takve ucjene.

Nedugo nakon isteka roka, cijeli paket podataka objavljen je na dark webu.

Teme
curenje podataka kibernetički napad nacionalna sigurnost povjerljivi dokumenti ucjena

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