kibernetički napad
Drama u Njemačkoj: Hakeri objavili jako osjetljive podatke na dark webu
Hakerska skupina Rhysida objavila je na dark webu gotovo šest terabajta podataka berlinske administracije, a među njima se navodno nalaze i iznimno osjetljive informacije.
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Objavljeno je gotovo 1,44 milijuna datoteka, no berlinska administracija i politički vrh zasad nisu dali značajnije izjave o događaju, piše Euronews.
Objavljeni povjerljivi obrambeni planovi
Među dokumentima je i mapa s nazivom "AG CBRN-Rahmenplanung". Kratica CBRN označava kemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje. To znači da su strogo povjerljivi scenariji za slučaj takvih ugroza sada javno dostupni, čime je terorističkim skupinama i stranim obavještajnim službama omogućen uvid u njih.
"Napad koji izravno ugrožava državu"
Istraživački novinar Lars Winkelsdorf na platformi X ocijenio je da je riječ o kibernetičkom napadu "razmjera koji izravno ugrožavaju državu".
"Osim dokumenata pokrajinske kriminalističke policije (LKA) povezanih s istragama, datoteke sadrže i planove za nacionalnu obranu. Riječ je o tajnim komunikacijskim kanalima savezne vlade za slučaj katastrofe, podacima o obrambenim tvrtkama i kriznim planovima vladinih agencija", napisao je Winkelsdorf.
Procurili i osobni podaci službenika
Objavljena je i velika količina osobnih podataka, primarno državnih službenika. Među njima su rodni listovi, evidencije o odsutnosti s posla, privatni brojevi telefona i kućne adrese.
Odbijena ucjena od dva milijuna eura
Hakeri su ranije prijetili objavom podataka i tražili otkupninu od 30 Bitcoina, što odgovara iznosu od oko dva milijuna eura. Postavili su rok koji je istekao u petak oko 15:35. Berlinski Senat je i prije isteka roka poručio da načelno ne pristaje na takve ucjene.
Nedugo nakon isteka roka, cijeli paket podataka objavljen je na dark webu.
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