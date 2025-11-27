Oglas

ledenjak Stubai

Dramatična akcija spašavanja na Alpama: Lavina zatrpala tri skijaša

author
N1 Info
|
27. stu. 2025. 13:13
Lavina
Ilustracija / Unsplash

Lavina je zatrpala skijaše na austrijskom skijalištu. Organizirana je velika akcija spašavanja.

Oglas

Na ledenjaku Stubai u Tirolu od četvrtka ujutro traje velika akcija spašavanja nakon što je lavina zatrpala najmanje tri osobe. Prema riječima Reinharda Kliera, voditelja žičara na Stubaiskom ledenjaku, nesreća se dogodila u području izvan staza u blizini prijevoja Daunscharte oko 9:30 sati.

"Na temelju trenutnih informacija, lavinu su izazvali skijaši izvan staza. Snježne mase djelomično su dosegle i donji dio staze 9, koja je nakon toga zatvorena", rekao je Klier.

Kako piše Kronen Zeitung, a prenosi Dnevnik.hr, četiri skijaša viđena su kako izvan staze aktiviraju zračne jastuke za zaštitu od lavine, što ih je spasilo. Navodno su spašena još dva skijaša koja su bila djelomično zatrpana. Za trojicom se još traga.

Nekoliko helikoptera i gorskih spasilačkih timova nalazi se na mjestu nesreće.

Procjenjuje se da je linija loma lavine debela oko dva metra, piše ORL.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
alpe lavina skijaši stubai tirol

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ