Dramatična akcija spašavanja na Alpama: Lavina zatrpala tri skijaša

Lavina je zatrpala skijaše na austrijskom skijalištu. Organizirana je velika akcija spašavanja.
Oglas
Na ledenjaku Stubai u Tirolu od četvrtka ujutro traje velika akcija spašavanja nakon što je lavina zatrpala najmanje tri osobe. Prema riječima Reinharda Kliera, voditelja žičara na Stubaiskom ledenjaku, nesreća se dogodila u području izvan staza u blizini prijevoja Daunscharte oko 9:30 sati.
"Na temelju trenutnih informacija, lavinu su izazvali skijaši izvan staza. Snježne mase djelomično su dosegle i donji dio staze 9, koja je nakon toga zatvorena", rekao je Klier.
Lawina na lodowcu Stubai w austriackich Alpach porwała grupę narciarzy jadących poza wyznaczonymi trasami. https://t.co/1MTACIwFLT— PolskieRadio24.pl (@PR24_pl) November 27, 2025
Kako piše Kronen Zeitung, a prenosi Dnevnik.hr, četiri skijaša viđena su kako izvan staze aktiviraju zračne jastuke za zaštitu od lavine, što ih je spasilo. Navodno su spašena još dva skijaša koja su bila djelomično zatrpana. Za trojicom se još traga.
Nekoliko helikoptera i gorskih spasilačkih timova nalazi se na mjestu nesreće.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas