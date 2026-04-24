serija eksplozija

Dronovima zasuli zapovjedništvo ruskog FSB-a, poginulo 12 časnika. Pogledajte dramatične snimke

N1 Info
24. tra. 2026. 09:36
Ruski FSB
Ukrajinski dronovi pogodili su zapovjedno mjesto ruske Federalne službe sigurnosti (FSB) u okupiranom Donjecku, pri čemu je poginulo 12 časnika, a 15 ih je ranjeno, objavio je na Telegramu zapovjednik Snaga bespilotnih sustava Robert „Madyar“ Brovdi.

Oko 8 sati ujutro po lokalnom vremenu Donjeck je potresla serija eksplozija, a na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke koje prikazuju, kako se čini, ukrajinske dronove kako pogađaju nedovršenu višekatnicu, piše Kyiv Independent.

Ukrajinske snage koristile su dronove FP-2, koje proizvodi ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point, a namijenjeni su napadima srednjeg dometa i mogu nositi teret od 60 do 100 kilograma, naveo je Brovdi.

Operaciju, tijekom koje je izvedeno „osam preciznih udara na cilj“, provele su Snage bespilotnih sustava zajedno s borcima 1. korpusa ukrajinske Nacionalne garde „Azov“, stoji u priopćenju.

Prema Brovdiju, pogođeno zapovjedno mjesto bilo je zaduženo za diverzantske operacije, izgradnju obavještajnih mreža, regrutaciju, provođenje terorističkih napada i podmetanje požara, kao i koordinaciju proruskih snaga.

Kijev redovito gađa rusku vojnu infrastrukturu na okupiranim područjima, kao i naftna i industrijska postrojenja koja podupiru ruske ratne napore.

Ukrajinski dužnosnici navode da su takvi napadi usmjereni na narušavanje ruske logistike, slabljenje protuzračne obrane i smanjenje opskrbe ruskih snaga.

