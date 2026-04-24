Dronovima zasuli zapovjedništvo ruskog FSB-a, poginulo 12 časnika. Pogledajte dramatične snimke

Ukrajinski dronovi pogodili su zapovjedno mjesto ruske Federalne službe sigurnosti (FSB) u okupiranom Donjecku, pri čemu je poginulo 12 časnika, a 15 ih je ranjeno, objavio je na Telegramu zapovjednik Snaga bespilotnih sustava Robert „Madyar“ Brovdi.
Oko 8 sati ujutro po lokalnom vremenu Donjeck je potresla serija eksplozija, a na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke koje prikazuju, kako se čini, ukrajinske dronove kako pogađaju nedovršenu višekatnicu, piše Kyiv Independent.
Ukrajinske snage koristile su dronove FP-2, koje proizvodi ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point, a namijenjeni su napadima srednjeg dometa i mogu nositi teret od 60 do 100 kilograma, naveo je Brovdi.
Ukraine's Unmanned Systems Forces destroyed a command post and a temporary deployment site of Russia's FSB mobile operations directorate in Donetsk using FP-2 drones.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 23, 2026
Twelve special operations personnel were killed and 15 injured.
Operaciju, tijekom koje je izvedeno „osam preciznih udara na cilj“, provele su Snage bespilotnih sustava zajedno s borcima 1. korpusa ukrajinske Nacionalne garde „Azov“, stoji u priopćenju.
Prema Brovdiju, pogođeno zapovjedno mjesto bilo je zaduženo za diverzantske operacije, izgradnju obavještajnih mreža, regrutaciju, provođenje terorističkih napada i podmetanje požara, kao i koordinaciju proruskih snaga.
Kijev redovito gađa rusku vojnu infrastrukturu na okupiranim područjima, kao i naftna i industrijska postrojenja koja podupiru ruske ratne napore.
Ukrajinski dužnosnici navode da su takvi napadi usmjereni na narušavanje ruske logistike, slabljenje protuzračne obrane i smanjenje opskrbe ruskih snaga.
April 22, 2026: Multiple Ukrainian drones struck a building in central occupied Donetsk. The target profile suggests a command HQ or FSB facility. Electronic warfare interference or GPS spoofing resulting in an off-course strike cannot be ruled out pending damage assessment.… pic.twitter.com/ZTmzs3DDFT— OSINT Intuit™ (@UKikaski) April 22, 2026
