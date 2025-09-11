Država blagostanja? Pogledajte kolike su mirovine u Njemačkoj

Značajan udio njemačkih umirovljenika, 42 posto od njih 19 milijuna, ima mirovine manje od 1000 eura, javlja u četvrtak njemačka agencija dpa.
Brojku je objavilo ministarstvo rada u svom odgovoru na pitanje parlamentarnog zastupnika Renea Springera iz krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) i odnosi se na podatke do 31. prosinca 2024.
Mirovine preko osam milijuna ljudi su bile manje od socijalne pomoći, odnosno novčane pomoći za životne troškove, koja je krajem 2024. iznosila 1011 eura.
Springer je kritizirao vladu, rekavši da umjesto da povećava mirovine, državu blagostanja "potkopava masovna migracija siromaštva".
Ministarstvo je reklo da se socijalna pomoć ne može dodijeliti samo na temelju svote mirovine jer drugi prihodi i okolnosti u kućanstvu nisu uzeti u obzir.
Svote mirovina se izračunavaju pojedinačno, ovisno o tome koliko je neka osoba zarađivala tijekom svog radnog staža, koliko je doprinosa uplaćeno u mirovinski fond i koliko godina se doprinosilo.
Prema njemačkom zavodu za mirovinsko osiguranje, prosječna mirovina je prošle godine iznosila 1154 eura, za razliku od 2023. kada je ona bila 1102 eura. Muškarci su u prosjeku primali 1405 eura, a žene 955.
