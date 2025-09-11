vanjskopolitički analitičar
Kovačević: Plenković je predstavnika zločinačke vlasti iskoristio za kritiku Milanovića
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je bivši diplomat i vanjskopolitički analitičar, Božo Kovačević. Komentirali su ubojstvo američkog krajnje desnog komentatora i političkog aktivista, Charlieja Kirka, posjetu izraelskog ministra Zagrebu i prosvjedima u Srbiji.
"Radikalna ljevica će optužiti radikalnu desnicu da je odgovorna za terorizam", započeo je Božo Kovačević, komentirajući tvrdnju Donalda Trumpa i desnih krugova američke politike da je radikalna ljevica ta koja je kriva za "terorizam".
"Mogućnosti da se izvrše atentati pogoduje činjenica da je u Sjedinjenim Državama gotovo bez kontrole moguće nabaviti bilo kakvo oružje. Isto tako, ovaj atentat je nedvojbeno dio pejzaža porasta polarizacije u SAD-u. Toj polarizaciji u znatnoj mjeri pridonosi i predsjednik Trump", nastavio je Kovačević, pokušavši kontekstualizirati ozračje koji doprinosi rastu političkog nasilja u SAD-u.
"To je nešto što se u civiliziranim zemljama ne bi smjelo događati. Mislili smo da je ubojstava Martina Luthera Kinga i Johna F. Kennedyja završila era političkih atentata u Sjedinjenim Državama. Nažalost, s pojačanom polarizacijom američkog društva, ponovno se na sceni pojavljuju atentatori. U svakom slučaju, žalosno".
Kovačević se ne slaže s Trumpovom procjenom da iza svega stoji "radikalna ljevica".
"Trump govori o ANTIFA pokretu, uglavnom među studentima ili bivšim radikalnim studentima. Ne mislim da je to relevantna politička snaga u SAD-u.
Predimenzionirajući opasnost od takvih snaga, Trump mobilizira svoje pristaše na krajnjoj desnici. Neodgovorno je proglašavati krivca prije nego što policija završi svoj posao. Više je nego očito da Trump ovaj atentat, ovaj zločin, pokušava instrumentalizirati za svoje političke svrhe", kaže Kovačević pa nastavlja:
"Mislim da bi jedan razuman državnik trebao inzistirati da se utvrdi tko je krivac i u nekoj dugoročnijoj perspektivi raditi na smanjivanju društvenih tenzija. Predsjednik Trump radi upravo suprotno."
Kovačević se nakon toga osvrnuo na posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sa'ara Zagrebu, gdje su ga ugostili Andrej Plenković i Gordan Grlić Radman.
"U načelu bi trebalo pozdraviti pokušaj da se diplomatski dođe do rješenja nekog od brojnih problema u svijetu, ali nužna pretpostavka za to je jasna vanjskopolitička pozicija zemlje koja se angažira. Ali Hrvatska nema jasne vanjskopolitičke pozicije. Prvi problem je sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. Drugi je sama politika Vlade, koju premijer predstavlja kao politiku RH, što zapravo, ako slijedimo Ustav, nije točno."
"Premijer kaže da su pozvali palestinsku ministricu vanjskih poslova, pa su onda pozvali i izraelskog ministra. Pritom se Vlada prema genocidu u Gazi odnosi kao da je on posljedica prirodne nepogode pa Palestincima šalje humanitarnu pomoć, a ne dovodi u pitanje politiku aktualne izraelske vlasti kao uzrok stradanja Palestinaca u Gazi. Tu je više nego očita nedosljednost u postupcima našeg premijera. On sasvim opravdano osuđuje rusku agresiju na Ukrajinu i sasvim neopravdano otvoreno podržava pokušaj genocida koju vlada Benjamina Netanyahua provodi protiv Palestinaca", kaže Kovačević.
"Osim što ta politika nije usuglašena između premijera i predsjednika, ona je sama po sebi proturječna. Ponavljam, svaka diplomatska inicijativa je u načelu pozitivna, ali ovako provedena je za Hrvatsku više negativna nego pozitivna. Osim toga, izraelski ministar, koji predstavlja vladu koja krši međunarodno pravo i sva humanitarna prava, dopušta si da, prilikom posjete Hrvatskoj, kritizira predsjednika države koja je domaćin. To premijer Plenković i ministar vanjskih poslova Radman nisu smjeli dopustiti. Oni su predstavnika jedne zločinačke vlasti iskoristili za kritiku predsjednika Republika Hrvatske. Instrumentalizirali su jednog nepoželjnog gosta", dodao je.
