Kovačević: Plenković je predstavnika zločinačke vlasti iskoristio za kritiku Milanovića

"Osim što ta politika nije usuglašena između premijera i predsjednika, ona je sama po sebi proturječna. Ponavljam, svaka diplomatska inicijativa je u načelu pozitivna, ali ovako provedena je za Hrvatsku više negativna nego pozitivna. Osim toga, izraelski ministar, koji predstavlja vladu koja krši međunarodno pravo i sva humanitarna prava, dopušta si da, prilikom posjete Hrvatskoj, kritizira predsjednika države koja je domaćin. To premijer Plenković i ministar vanjskih poslova Radman nisu smjeli dopustiti. Oni su predstavnika jedne zločinačke vlasti iskoristili za kritiku predsjednika Republika Hrvatske. Instrumentalizirali su jednog nepoželjnog gosta", dodao je.