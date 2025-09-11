VREMENSKA PROGNOZA
I dalje prijeti obilnija oborina, evo kad stiže novi kišni val
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše i duž Jadrana i u unutrašnjosti. Lokalno još tijekom prijepodneva može biti obilnije oborine, prije svega na jugu Hrvatske, ali i u istočnim kopnenim predjelima, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Pljuskova će biti i u drugom dijelu četvrtka, iako će biti više sunčanih perioda. Prema večeri bi se oborina uglavnom trebala prorijediti.
Petak će također biti nestabilan, lokalno pljuskova može biti na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti. Najsunčanije će biti u Dalmaciji. Posvuda će biti toplije.
Stabilizacije nema niti za vikend. Iako će tijekom subote biti pretežno sunčano i toplo, ne možemo posve isključiti lokalne pljuskove na zapadu zemlje.
U noći sa subote na nedjelju stiže novi val obilnije kiše.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas