I dalje prijeti obilnija oborina, evo kad stiže novi kišni val

Tea Blažević
11. ruj. 2025. 07:30
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše i duž Jadrana i u unutrašnjosti. Lokalno još tijekom prijepodneva može biti obilnije oborine, prije svega na jugu Hrvatske, ali i u istočnim kopnenim predjelima, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Pljuskova će biti i u drugom dijelu četvrtka, iako će biti više sunčanih perioda. Prema večeri bi se oborina uglavnom trebala prorijediti.

Petak će također biti nestabilan, lokalno pljuskova može biti na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti. Najsunčanije će biti u Dalmaciji. Posvuda će biti toplije. 

Stabilizacije nema niti za vikend. Iako će tijekom subote biti pretežno sunčano i toplo, ne možemo posve isključiti lokalne pljuskove na zapadu zemlje.

U noći sa subote na nedjelju stiže novi val obilnije kiše.

vremenska prognoza

