Oglas

MALI TRIKOVI

Ovako se pravilno dinsta meso za gulaš ili paprikaš – uvijek će biti sočno i mekano

author
N1 Hrvatska
|
09. ruj. 2025. 22:44
štednjak, kuhanje, šporet, lonac, zdjela
Pexels

Dinstano meso je sočno, ukusno i topi se u ustima. Kada se pripremaju, primjerice, juneći ili svinjski gulaš ili paprikaš, meso upija okuse i mirise te su takva jela pravi užitak.

Oglas

Kod dinstanja mesa potrebno je samo malo strpljenja – što se duže dinsta, to će biti bolje i raspadat će se.

Evo jednog univerzalnog recepta za meso, a ostale sastojke prilagodite po želji.

Sastojci:

  • oko 700 g svinjetine
  • 1 puna žlica masti
  • voda
  • 1 žlica suhog začina
  • mljevena crvena paprika

Priprema:

Meso narezati na kocke, staviti u dublju posudu, zaliti vodom da prekrije meso, dodati mast i suhi začin. Ostaviti meso da se lagano krčka dva do tri sata na niskoj temperaturi, piše krstarica.com

Kada počne omekšavati i raspadati se, pustiti da ispari sva voda i da se lagano poprži.

Na kraju dodati malo mljevene crvene paprike.

Meso poslužiti s omiljenim prilogom, svježim ili pečenim povrćem – primjerice s krumpirom.

Teme
kuhanje meso

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ