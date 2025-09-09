Ovako se pravilno dinsta meso za gulaš ili paprikaš – uvijek će biti sočno i mekano

Pexels

Dinstano meso je sočno, ukusno i topi se u ustima. Kada se pripremaju, primjerice, juneći ili svinjski gulaš ili paprikaš, meso upija okuse i mirise te su takva jela pravi užitak.

Kod dinstanja mesa potrebno je samo malo strpljenja – što se duže dinsta, to će biti bolje i raspadat će se.

Evo jednog univerzalnog recepta za meso, a ostale sastojke prilagodite po želji.

Sastojci:

oko 700 g svinjetine



1 puna žlica masti



voda



1 žlica suhog začina



mljevena crvena paprika



Priprema:

Meso narezati na kocke, staviti u dublju posudu, zaliti vodom da prekrije meso, dodati mast i suhi začin. Ostaviti meso da se lagano krčka dva do tri sata na niskoj temperaturi, piše krstarica.com

Kada počne omekšavati i raspadati se, pustiti da ispari sva voda i da se lagano poprži.

Na kraju dodati malo mljevene crvene paprike.

Meso poslužiti s omiljenim prilogom, svježim ili pečenim povrćem – primjerice s krumpirom.