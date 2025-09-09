MALI TRIKOVI
Ovako se pravilno dinsta meso za gulaš ili paprikaš – uvijek će biti sočno i mekano
Dinstano meso je sočno, ukusno i topi se u ustima. Kada se pripremaju, primjerice, juneći ili svinjski gulaš ili paprikaš, meso upija okuse i mirise te su takva jela pravi užitak.
Kod dinstanja mesa potrebno je samo malo strpljenja – što se duže dinsta, to će biti bolje i raspadat će se.
Evo jednog univerzalnog recepta za meso, a ostale sastojke prilagodite po želji.
Sastojci:
- oko 700 g svinjetine
- 1 puna žlica masti
- voda
- 1 žlica suhog začina
- mljevena crvena paprika
Priprema:
Meso narezati na kocke, staviti u dublju posudu, zaliti vodom da prekrije meso, dodati mast i suhi začin. Ostaviti meso da se lagano krčka dva do tri sata na niskoj temperaturi, piše krstarica.com
Kada počne omekšavati i raspadati se, pustiti da ispari sva voda i da se lagano poprži.
Na kraju dodati malo mljevene crvene paprike.
Meso poslužiti s omiljenim prilogom, svježim ili pečenim povrćem – primjerice s krumpirom.
