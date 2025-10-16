Nestle gasi 16 tisuća radnih mjesta

Švicarski prehrambeni div Nestle objavio je u četvrtak da će ugasiti oko 16 tisuća radnih mjesta u iduće dvije godine kako bi smanjio troškove.
Kompanija će ukinuti oko 12 tisuća administrativnih radnih mjesta u svim odjelima i regijama u kojima posluje i još četiri tisuće nakon što provede mjere poboljšanja produktivnosti u proizvodnji i u opskrbnim lancima.
Nestle se mora "brže mijenjati" kako bi se prilagodio promjenjivim globalnim uvjetima, rekao je izvršni direktor Philipp Navratil, dodavši da je otpuštanje radnika "teška, ali nužna odluka".
U okviru novog plana uprava Nestlea namjerava do 2027. smanjiti troškove za tri milijarde švicarskih franaka (3,23 milijardi eura). Do sada bili su ih planirali smanjiti za 2,5 milijardi franaka.
Najveća svjetska prehrambena kompanija najavila je gašenje radnih mjesta u preliminarnom poslovnom izvješću za prvih devet mjeseci ove godine.
U razdoblju od siječnja do rujna Nestleov prihod iznosio je 65,9 milijardi franaka (70,8 milijardi eura) i bio je manji za 1,9 posto nego u istom lanjskom razdoblju.
Kada se isključe promjene valutnih tečajeva i jednokratne stavke, uvećan je za 3,3 posto.
Nepovoljni valutni tečajevi smanjili su rezultat za 5,4 posto.
Prodaja je u prvih devet mjeseci porasla za 0,6 posto, a cijene su uvećane za 2,8 posto, pokazalo je poslovno izvješće.
Rezultati na europskom tržištu pokazuju za 3,7 posto više cijene nego u prvih devet prošlogodišnjih mjeseci i povećanje prodaje za 0,5 posto.
U cijeloj 2025. godini uprava Nestlea očekuje "nešto snažniji organski rast" nego lani, ne navodeći brojke. Prošlogodišnji rezultati bili su pokazali organsku stopu rasta od 2,2 posto, najnižu u najmanje 25 godina.
