Mliječne formule za dojenčad poznatih kompanija povlače se diljem Europe: Istražuje se smrt dvije bebe

„Dijete je povraćalo i imalo vodenasti proljev, ali se srećom u potpunosti oporavilo nakon otprilike 10 dana. Analizom uzoraka stolice potvrdili smo da je bolest bila uzrokovana kontaminacijom cereulidom iz Nestléova mliječnog proizvoda“, izjavio je Joris Moonens, glasnogovornik Odjela za skrb.