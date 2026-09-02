NEKONTROLIRANA EPIDEMIJA
Ebola u Kongu odnijela više od 3000 života
Broj smrtnih slučajeva u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo je prešao 3000, pokazali su podaci vlade u srijedu, dok se najgora epidemija u zemlji nastavlja širiti njenim sjeverozapadnim dijelom.
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Epidemija koju je prouzročio soj ebole bundibugyo postala je najveća i najsmrtonosnija epidemija u povijesti zemlje, nadmašivši onu u razdoblju od 2018. do 2020.
Najgora epidemija ebole bila je od 2014. do 2016. u zapadnoj Africi, u sklopu koje je zaraženo preko 28.600 osoba, a umrlo je više od 11.000 diljem Gvineje, Liberije i Sijere Leone.
Podaci vlade DR Konga pokazuju da je broj poginulih narastao na 3007, a broj potvrđenih slučajeva zaraze na 6186.
Epidemija je formalno proglašena u pokrajini Ituri 15. svibnja, no neki zdravstveni dužnosnici i stručnjaci us kazali da je možda započela već u siječnju.
Brojni problemi
Otada se proširila na šest pokrajina usprkos naporima kongoanskih vlasti, Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i humanitarnih skupina da je obuzdaju.
Zdravstveni stručnjaci tvrde da su loši sustavi za praćenje pacijenata, nesigurnost i otpor zajednica spram vlasti poremetile napore da se pacijenti rano identificiraju i počnu liječiti.
WHO procjenjuje da do oko 60 posto smrti dolazi izvan centara za liječenje, što naglašava izazov da se zaraza otkrije prije nego što pacijenti podlegnu bolesti.
Ne postoje odobrena cjepiva ili metode liječenja za soj bundibugyo, no trenutno se razvija nekoliko cjepiva.
Kongoanske vlasti su nedavno počele cijepiti zdravstvene djelatnike cjepivom Ervebo protiv soja zaire jer se vjeruje da nudi djelomičnu zaštitu protiv soja bundibugyo.
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