"KAO U TALAČKOJ KRIZI"
Tvrtko Jakovina: Iranci bi mogli čekati kraj Trumpova mandata. To je katastrofa na horizontu...
Povjesničar i profesor na zagrebačkom Filozofskom fakultetu Tvrtko Jakovina u emisiji Novi dan kod Hrvoja Krešića govorio je o aktualnom zasjedanju Opće skupštine UN-a, odnosima velikih sila prema Ujedinjenim narodima, izboru novog glavnog tajnika te odnosima SAD-a, Kine i Irana.
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