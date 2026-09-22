Oglas

"KAO U TALAČKOJ KRIZI"

Tvrtko Jakovina: Iranci bi mogli čekati kraj Trumpova mandata. To je katastrofa na horizontu...

author
N1 Info
|
22. ruj. 2026. 12:58
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Povjesničar i profesor na zagrebačkom Filozofskom fakultetu Tvrtko Jakovina u emisiji Novi dan kod Hrvoja Krešića govorio je o aktualnom zasjedanju Opće skupštine UN-a, odnosima velikih sila prema Ujedinjenim narodima, izboru novog glavnog tajnika te odnosima SAD-a, Kine i Irana.

Oglas

Teme
n1 hrvatska novi dan n1tv video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ